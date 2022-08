Adiós amor, Daniella Navarro es eliminada de La Casa de los Famosos 2

La semana pasada Laura Bozzo se despidió de sus compañeros de La Casa de los Famosos y está semana le tocó el turno a Daniella Navarro. La modelo y actriz venezolana se convirtió en la quinta eliminada de los finalistas del reality de Telemundo, provocando una gran sorpresa entre sus compañeros.

Daniella Navarro era una de las favoritas para ganar los 200 mil dólares, sin embargo, fue eliminada durante la última semana del reality show debido a que el público así lo decidió. Bajo la lluvia y luciendo un entallado y brillante vestido largo con escote en la espalda, fue que la venezolana abandonó la casa.

Previo a abandonar la competencia, Navarro se despió con un tremendo beso de Nacho Casano, con quien en los últimos días protagonizó candentes escenas, asimismo agradeció a la producción del La Casa de los Famosos la oportunidad de ser parte del reality. “Se van a aburrir. Gracias jefa… ¡No quiero salir con esto!”, gritó la también actriz mientras dejaba la sombrilla.

Lee también: El sofisticado traje de baño en tonos pastel que demuestra que Mariana Botas bajó de peso

Cabe mencionar que Daniella Navarro era una de las favoritas para ganar el reality show, ya que el público la favoreció desde que inició la competencia, sin embargo, en las últimas semanas las intenciones de estos cambiaron debido al explosivo comportamiento que la famosa tuvo con sus compañeros, situación que pudo haber cambiado la decisión de sus fans.

Asimismo, su reciente romance con Nacho Casano la pudo haber llevado a la eliminación, ya que la modelo también se vinculó sentimentalmente con Eduerdo Rodríguez y Salvador Zerboni. La eliminación de Daniella Navarro provocó todo tipo de comentarios en redes; muchos agradecieron su salida.

”Bye Daniela, la cagastes esta semana”, “Al fin”, “Esooooooo, no merecía más”,, “Que bueno! Adiós por mal hablada”, “El karma, el karma, qué bueno, merecido por todo lo que le hizo a Ivonne”, son algunos de los comentarios que circulan en internet.

Lee también: Lucero y Sebastián Rulli se alistan para nueva serie de Rosy Ocampo

Por otro lado, Daniella Navarro, agradeció a través de su cuenta de Instagram todo el apoyo que recibió mientras estaba aislada y dijo sentirse orgullosa de todo lo que dio dentro de La Casa de los Famosos.

" Hoy salgo de #LCDLF2 como quinta finalista, y estoy tan orgullosa de todo lo que viví y aprendí, que sé que cada momento lo atesoraré como nunca. Claro que me hubiese encantado llegar a la final (como a todos), pero he aprendido que pase lo que pase siempre somos ganadores si nos deja alguna enseñanza. Hija mía, te amo con locura. Mami batalló hasta el final por ti y tenemos una recompensa muy grande: El cariño de la gente. Gracias a mi madre, a mi familia, a mis amigos, a mi equipo de trabajo, gracias a mi cuarto lila y claro: Gracias a mi #BatallónNavarro.Esto no se ha terminado, ¿verdad?. GRACIAS A LA VIDA, QUE ME HA DADO TANTO", expresó.

Síguenos en