Además de Amor Divido Andrés Palacios vislumbra otros proyectos para el 2022

La telenovela "Amor Dividido entre dos mundos", proyecto con el que el actor Andrés Palacios retoma sus protagónicos en los melodramas, ya está a nada de iniciar este 2022; no obstante, no será el único proyecto del chileno para este año, tras anunciar dos más, lo que indica que ya decreta este nuevo ciclo como un éxito.

Y es que el actor originario de Chile, dijo que de la mano de "Amor Dividido entre dos mundos" no vendrá solo en este 2022 que está siendo producida por Angelli Nesma Medina para Televisa en 2022, pues dos proyectos que han sido grabados con anticipación, se podrán cristalizar este año.

Uno de estos es la cinta "Enfermo Amor" en la que Andrés Palacios compartirá créditos con estrellas de la talla de Adriana Louvier, Juan Pablo Medina, Camila Sodi, Cassandra Sánchez Navarro, Mónica Huarte, Jesús Zavala, Fernanda Castillo, Rebecca Jones, Natalia Téllez, Gonzalo Vega Jr., Alejandro de la Madrid, entre otros.

Misma que retrata la historia de las luchas amorosas de nueve parejas diferentes, conectadas solo por la complejidad de las relaciones humanas, catalogada como una comedia no romántica; escrita por John Cariani y dirigida por Marco Polo Constandse y Rodrigo Nava.

Por otro lado, el histrión de 46 años también tiene bajo la manga otr cinta bajo el título de "Dulce Obsesión" en la que compartirá créditos con María Elisa Camargo, London Garza, Regina Pavón y Mario Alberto Monroy entre otros actores.

En "Duce Obesión", ocurre que un estudiante universitario se muda con una familia a la Ciudad de México, y surgen inesperados conflictos como un affaire (enredo) inevitable con el padre, un vínculo rebelde con la hija adolescente y las tensiones con la madre que desembocan en un doloroso secreto que sacudirá a la familia.

Mientras tanto, fue en un vídeo grabado y dedicado para el sitio telenovelero de Instagram @noveleandomex, que el chileno que interpretará a Bruno en el nuevo melodrama de Televisa que se estrenará el próximo lunes 17 de enero a las 6:30 pm en sustitución de "SOS Me Estoy Enamorando", dijo anunció este par de proyectos.

Mientras Chema Cortés, el administrador de dicho sitio, no tuvo más que palabras de agradecimiento para el actor que hará pareja con Eva Cedeño; así se lee: "Gracias por este detalle, @andrespalaciosd1 & @angy_cano. Por un 2022 con muchas y buenas noticias telenoveleras. ¡FUERTE ABRAZO! FELIZ AÑO A TODOS Y TODAS".

Además, desde su cuenta de Instagram, el protagonista de telenovelas hizo un live para agradecer el cariño de todos sus fanáticos, así como también aprovechar para hablar de un poco de los proyectos antes mencionados.

