Adamari López revela la razón del veto que le impuso Televisa

En la década de los 90’s, cuando Adamari López llegó a México lo hizo con la intención de triunfar en las telenovelas pues sabía que tenía talento y belleza para lograrlo, sin embargo, nunca imaginó que iba a sufrir un veto de Televisa, la televisora más grande del país y una de las más importantes en Latinoamérica.

En una entrevista con el publirrelacionista Joe Bonilla, la presentadora de televisión narró que había caído con el pie derecho en la empresa de San Ángel tras presentarse a un casting en el que le fue muy bien y las puertas se le abrieron, sin embargo, no contaba con que Televisa le impondría un veto.

Tras unas primeras pláticas, Adamari López fue elegida para hacer el papel de joven de Verónica Castro en la telenovela “Pueblo chico, Infierno grande”, de 1997 y, aunque ya estaba todo listo para comenzar el rodaje, de repente la cortaron del proyecto y aquí te contamos cuál fue la razón de ese veto.

La belleza y el talento de la joven Adamari López impactó a los productores de la telenovela en el casting que realizó para el papel, por el cual compitió con dos actrices ya muy cotizadas en esa época: Aracely Arámbula e Irán Castillo, quienes además eran egresadas del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

La puertorriqueña recuerda que pensó que no tenía muchas posibilidades de quedarse con el rol pues Aracely Arámbula e Irán Castillo eran más famosas en México y ella apenas había comenzado a labrar su camino, por ello le sorprendió un poco que la eligieran para la telenovela. Mira la entrevista a partir del minuto 8.

“A mí me dieron el papel. Yo llegué a tomar clases en el CEA, empecé las clases de capacitación para suavizar mi acento puertorriqueño y neutralizarlo, me hicieron un cambio de imagen… Estaban empezando a hacer el trámite porque entendían que el papel era mío”, comentó Adamari López en la entrevista que posteriormente reprodujeron varios medios de comunicación.

Pero cuando ya casi estaba todo listo surgió un inconveniente que echó todo por la borda para la actual presentadora del matutino de Telemundo “Hoy Día”, que hizo que no sólo le cancelaran su presentación, sino que la vetaran de la televisora y ello fue que las telenovelas que hizo en Puerto Rico eran transmitidas por TV Azteca.

“Al darse cuenta de este conflicto de intereses, me pidieron que me retirara de inmediato del canal y le dieron el papel a Aracely Arámbula”, contó la ex de Toni Costa durante la charla. “Aparecer en la otra cadena te convertía automáticamente en una especie de persona non grata. Esa experiencia me hizo bajar de las nubes con un solo trueno. Lloré muchísimo”, reveló la actriz.

No obstante, el veto no duró mucho pues Televisa cambió su política respecto de estos “castigos” y al fin pudo debutar en la telenovela “Sin ti” y posteriormente se sumó a otros proyectos, incluido “Amigas y rivales”, melodrama por el cual aún es recordada en México.

