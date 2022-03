Adamari López regresa a la actuación desde su natal Puerto Rico

Luego que hace unas semanas el programa Chisme No Like asegurara que Adamari López saldría de “Hoy día” para volver a la actuación, fue la propia conductora de televisión quien hizo el anuncio de su vuelta a los escenarios mostrando su talento desde su natal Puerto Rico.

Los seguidores del matutino de Telemundo saben que esta semana la actriz boricua ha estado ausente en el foro del programa debido a que se encuentra en Puerto Rico en transmisiones especiales que se realizan desde allá, donde ha entrevistado a diversas personalidades y esta vez aprovechó para confirmar que regresa a la actuación.

En un reporte que Adamari López realizó en un teatro estuvo acompañada por las organizadoras del primer Festival de Teatro de la Mujer en Puerto Rico, que consiste en la puesta en escena de diversas obras durante los meses de marzo y abril, y fue ahí donde la ojiverde señaló que regresaba a la actuación en este formato.

La conductora de televisión se dio a la tarea de entrevistar a un grupo de mujeres que participarán en el Festival de teatro apareciendo sobre el escenario mientras ellas ensayaban el libreto de una de las obras que se presentarán a partir de este fin de semana.

La actriz se les sumó de inmediato y señaló que se uniría a sus colegas para volver a uno de sus más grandes amores: la actuación, e incluso ensayó a cuadro uno de los diálogos, bromeando que esa era su audición para ser admitida en alguna de las puestas en escena que habrá durante el evento.

“Yo sé que a mí me pica la vena también de actuar, las veo ensayando, las veo interpretando y yo quiero. Señora directora, ¿usted me puede poner a hacer algo?”, dijo Adamari López y le pasaron un libreto para comenzar actuar sobre el escenario parte de una obra, regresando a sus orígenes y llevándose las palmas.

Tras lo que llamó su “audición“, la presentadora de televisión les indicó que está dispuesta y lista para cualquier llamado: “Si cualquiera de ustedes no puede, por favor me llama que yo vengo y la sustituyo“, dijo en tono de broma mientras se negaba a soltar el libreto.

Sus compañeros en el foro de “Hoy día” alabaron su habilidad para la actuación y le dijeron que estaría muy bien que regresara al teatro, mientras ella los invitó a ir a Puerto Rico y aprenderse el libreto de la obra para hacer una puesta en escena juntos.

Lo anterior no tiene nada que ver con lo que aseguraron en Chisme No Like, donde dijeron que Adamari López dejaría el programa para retomar su carrera en las telenovelas con Telemundo, sin embargo, todavía no se ha dado dicho movimiento y la puertorriqueña sigue siendo parte del equipo de conductores de “Hoy día”.





