Adamari López opaca a Mariana Seoane en Así se baila con mini vestido amarillo

¡Espectacular! Así lució Adamari López en la gala más reciente del reality show de Telemundo “Así se baila” luciendo su cuerpazo en un entallado mini vestido amarillo con el cual opacó a la mismísima Mariana Seoane, que esta vez no le atinó al estilo con un jumpsuit rosa.

La presentadora de televisión del programa “Hoy día” acaparó reflectores en “Así se baila” al lucir sus tremendas curvas con un vestidito amarillo de un solo hombro con el que resaltó su curvilínea figura, levantando suspiros entre los televidentes y sus fans de redes sociales.

Como ya se está convirtiendo en una costumbre cada semana, Adamari López sale partiendo plaza en el reality show, donde es una de las juezas del concurso, y en esta ocasión no desentonó con el mini vestido amarillo que dejó babeando a todos y opacó a Mariana Seoane.

La protagonista de “Amigas y rivales”, telenovela producida por Televisa, dejó sin aliento a sus millones de admiradores al salir a la gala con un entallado vestidito amarillo que envolvió sus curvas a la perfección y le marcó una cinturita que hizo que todos voltearan a verla.

La prenda estaba confeccionada con un solo hombro con detalle de capas de tela en esa parte, mientras que tenía un detalle de pliegues en la parte alta del escote y se ceñía a sus formas de manera muy sexy, dejando observar sus piernas pues el largo de la falda le llegaba a medio muslo.

Adamari López complementó su outfit con unas zapatillas abiertas en tono dorado, el cabello recogido y unos largos aretes que alargaron su cuello, haciéndola ver bella y sofisticada y demostrando que a sus 50 años está mejor que nunca.

La actriz puertorriqueña presumió su look en su cuenta oficial de Instagram, en la que compartió con sus casi 6 millones de seguidores un par de publicaciones, la primera, un reel de su transformación, y la segunda, imágenes de su outfit durante la sexta gala de “Así se baila”.

Por su parte, Mariana Seoane utilizó un traje rosa strapless, ceñido tipo corset en la parte del torso y de pantalón en la parte de abajo, en tela brillante que no favoreció mucho su figura y fue opacada por Adamari López, quien se llevó cientos de comentarios en las redes por parte de sus fans, incluidos a quienes no les gustó su look.

“¡La adoro! Pero creo que tannnto maquillaje si le hace ver un poco más avejentada…”, “Está muy bonita pero le pusieron mucho maquillaje”, “Esta vez si la maquillaron y la vistieron muy lindo. Me encanta ese look, se ve muy linda y ese color le sienta muy bien”, “Ejemplo de mujer, cuando se quiere se puede”, “Impresionante, una mujer empoderada”.

