Adamari López muestra su increíble transformación con falda de cuero y tacones

La actriz Adamari López, quien también ha figurado como presentadora de televisión de programas de variedades de Telemundo, ha dejado a sus fanáticos con el ojo cuadrado, cada vez que, después de perder varios kilos y someterse a duras rutinas de ejercicio para recobrar la figura que tenía hace veinte años, ha mostrado su transformación tanto física como mentalmente. Esta mañana encantó a la audiencia mientras vestía una blusa blanca y falda de cuero y tacones color negro.

Pues, sin duda, Adamari López, es una de las celebridades más queridas de la televisora estadounidense de habla hispana más vista de América. Pues por ocho años ha figurado como conductora del matutino de Telemundo, que hasta hace dos semanas, llevaba por nombre "Un Nuevo Día", y que desde hace dos semanas tiene un lugar en el nuevo formato del programa llamado "Hoy Día" de la misma televisora.

Es por ello, que a la par de su proceso de transformación tanto físico como mental, Adamari López ha conservado su buen gusto para vestir, así como un look muy fresco y casual con el que ha enamorado a sus followers (seguidores) por los últimos ocho años.

"Feliz VIERNES familia bonita, @adamarilopez y @chiquibabyla te saludan y esperan con un gran show en #hoyDía... ¡Nos vemos por la tele!", escribió la cuenta oficial del nuevo formato de programa "Hoy Día", tras publicar una postal en la que Adamari aparece "echando tiros".

La ex esposa de Luis Fonsi, sorprendió con un look simple pero elegante; se trata de una blusa color blanco de manga larga con algunos drapeados en las mangas y una falda de cuero color negro con terminación en un pequeño olán que le llega hasta la rodilla, pues hay que recordar que a la boricua, le encanta enseñar sus torneadas piernas.

El complemento perfecto al look, lo hicieron un par de tacones tipo stiletto color negro que siempre van bien con casi cualquier outfit, y esta vez, Adamari eligió muy bien, pues lució genial y elegante, pues además, estilizó un poco más sus piernas.

Aunque también hubo quien le dijo que no debe usar ese tipo de outfits porque no tiene el talle largo y no favorece a su silueta:

Adamari López muestra su increíble transformación con falda de cuero y tacones. Foto: Instagram @adamarilopezt

Por supuesto, los fans -tanto del nuevo formato del programa-, como de la actriz de "Amigas y Rivales" (2001), reaccionaron a la publicación de este viernes; los primeros en dejar su mensaje en la caja de comentarios fue una fanpage (página de fans) de la boricua (que también publicó una fotografía con el mismo look) @adamarilopezt: "Que hermosas! Ame sus outfits".

"LINDO Y POSITIVO FIN DE SEMANA PARA CHIQUI , MI COMPATRIOTA ADAMARIS y DEMÁS COMPAÑEROS. BENDICIONES", o "Y Adamaris lo logró, está flaquita, se ve de lo más linda y hasta más joven bien por ella; que Dios la bendiga".

"Ada te ves hermosa", "Adamaris hermosa", y un fanático se mostró desesperado por verlas a cuadro: "Y a qué horas salen ustedes en el show?? Que he esperado a verlas y solo noticias dan", se pueden leer también, entre muchos otros mensajes.