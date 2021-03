Adamari López ha estado imparable últimamente cuando de imponer estilo se trata. La actriz puertorriqueña volvió a demostrar que está a nada de convertirse en un referente de la moda en el matutino de Telemundo Hoy Día ahora con un mini vestido que la hizo ver fantástica y muy elegante.

La presentadora de televisión, quien ha lucha con su sobrepeso durante varios años, está cada día más guapa, delgada y joven, y ello, sumado a los grandes aciertos de sus consejeros de imagen, la pone como una de las mujeres a seguir en la pantalla chica, por lo que ya todos esperan ansiosos verla por la mañana para conocer con que modelito nos sorprenderá.

En esta ocasión, Adamari López volvió a lucir su figura con un mini vestido de estampado animal print y escote en ‘v’, con un cinturón en tono neutro, que marcaba muy bien esta parte de su figura y la hacía lucir, y unas mallas negras, con tacones del mismo color.

La conductora de televisión traía el cabello amarrado en una coleta y una raya en medio, que la hacía ver muy elegante, además del maquillaje discreto que resaltaba la parte de sus ojos y discreta joyería, que le sumaban mucho al atuendo.

La postal fue compartida en el Instagram del programa Hoy Día y reposteada por la actriz de ‘Soñadoras’ en sus historias en la misma red social, donde nuevamente agradeció a su equipo de consultores de imagen por sus atinadas elecciones, que han renovado mucho su apariencia en los últimos meses.

Adamari López hipnotiza con mini vestido, mallas negras y escote v con el que resalta su cinturita. Foto Instagram Adamari López

Adamari López dio crédito nuevamente a la estilista Elena Martínez por el arreglo del cabello y por dejarlo impecable, y a Bendito Closet Style por el conjunto, que la hizo ver sensacional y muy refinada en el programa.

La publicación original recibió muy buenos comentarios para la actriz de ‘Amigas y Rivales’, quien no sólo ha enamorado a su público por su belleza, carisma y sencillez, sino que lo ha hecho por su forma de ver la vida y por compartir situaciones muy íntimas de su vida.

“Brutal el cambio físico de Adamari López, se ve muy bonita”, “Adita, hermosa, espectacular, estás muy bonita, te queremos mucho”, “Ada está arrasando”, “Ada, qué bonita y qué delagada, me encanta”, “Hermosos vestidos todos los que has sacado, Adamari”, fueron algunos de los comentarios que recibió la actriz, sin embargo, también hubo quienes criticaron el vestido.

No obstante, la protagonista de ‘La suerte de Ada’ se ha convertido en tendencia constante por los outfits que luce cada mañana en el matutino y no ha pasado desapercibido el gran cambio físico que ha tenido, pues luce más delgada, con lo que ha recuperado la confianza en sí misma y no teme compartir su día a día con sus seguidores.