Adamari López confirma que ausencia de Hoy día es porque tiene covid

Luego de estar ausente durante los últimos días del matutino de Telemundo “Hoy día”, Adamari López confirmó que tiene covid-19, por lo que estará alejada unos días más de la televisión hasta que sus pruebas den negativas y pueda regresar con toda seguridad.

La ausencia de la actriz puertorriqueña en el programa no pasó desapercibida para sus fans, quienes en redes sociales preguntaban en dónde se encontraba y las especulaciones comenzaron, hasta que Adamari López decidió aclararlas y confirmar que contrajo covid-19.

En unos videos que la conductora de TV compartió en sus historias de Instagram dio a conocer a sus admiradores que su prueba PCR dio positiva, por lo que se ha mantenido resguardada para evitar contagiar a más personas y así estará hasta que esté completamente sana de la enfermedad y esta es la razón de su ausencia en “Hoy día”.

La protagonista de “Amigas y rivales” explicó a sus casi 7 millones de seguidores en Instagram la razón por la que no ha estado presente en el matutino de Telemundo en los últimos días y señaló que se había sentido un poco mal por síntomas de gripa, sin embargo, estos eran un poco más fuertes y decidió hacerse una prueba PCR.

“Sé que muchos han estado preguntándose por qué no estoy en el show desde hace unos días, me he sentido un poquito malita, he pensado que tenía un catarro bastante mal pero me he hecho las pruebas de covid y el resultado ha salido positivo”, comentó la presentadora de televisión en sus redes.

Adamari López agregó que en estos días extremará cuidados para estar recuperada muy pronto: “Voy a estar cuidándome, alejada unos días más hasta que entienda que mi resultado es negativo y que estoy bien, y solamente quería dejarles saber que les agradezco mucho su cariño, su apoyo, su solidaridad, y espero seguir contando con sus oraciones y sus buenos deseos”.

La noticia hizo eco en diversos medios de comunicación y en la cuenta oficial de Instagram de “Hoy día” también se replicó el video de Adamari López, deseándole una pronta recuperación para que se reintegre al programa, además que los fans reaccionaron dándole alguno de los remedios para que se sienta mejor.

“Toma té de cebolla, canela y rodajas de limón y jengibre“, “Hasta que se le acabaron sus TikTok de ardida por decirle que se había operado, igual que se mejore“, “Que se recupere, pero igual no la vamos a extrañar…“, “¡Cuídate mucho, Adamari, sí te hemos echado de menos!”, “Pronta recuperación, a cuidarse mucho y descansar”, “Mis mejores deseos, que te recuperes pronto”, fueron algunos de los comentarios que recibió en redes.

Pese a que se encuentra enferma, la cuenta de Instagram de Adamari López continúa con las publicaciones diarias y normales que ha realizado la famosa desde hace algunas semanas, donde, muy a su manera, ha respondido las críticas de las que has sido objeto tras adelgazar casi 15 kilos, dejando claro que todo eso se le resbala.

