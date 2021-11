Adal Ramones advierte a Franco Escamilla de Adrián Uribe; lo acusa de quitar programas

Gran polémica causó Adal Ramones en las redes sociales luego de que su colega Franco Escamilla compartiera a través de su cuenta de Twitter que Adrián Uribe tendría una colaboración con él en su programa "Tirando Bola", razón por la el ex conductor de Otro Rollo le hizo una advertencia.

Adal Ramones aseguró que Adrián Uribe es capaz de arrebatarle el programa, pues, tal y como lo ha hecho con otros colegas como Marco Antonio Regil, Omar Chaparro y Héctor Sandarti. " Por si andaban dormidos, ya se subió el #TirandoBola con mi compadre @AdrianUribe", escribió Franco Escamilla por lo que el conductor de televisión no tardó en reaccionar y le advirtió:

“¡Aguas querido Franco porque él hace todos los programas de México! A mí me quitó, Bailando por un sueño. A Marco Regil 100 Mexicanos, a Sandarti Minuto para ganar y a Omar Chaparro ¿Quién es la máscara? No me extrañaría ver #TirandoBolaConAdrianUribe”, fue el mensaje de Adal Ramones a "El Diablo".

Franco Escamilla no tardó en responder a la advertencia de Adal y en tono de burla dijo: "Al rato se queda con mi canal". Como era de esperarse, dicho comentario dividió opiniones en las redes sociales; mientras unos usuarios tomaron el mensaje de Adal Ramones como una broma, otros lo tacharon de envidioso por el talento de Adrián Uribe.

"Adal lo unico que tienes que decir es que como el Vitor no hay dos, y que tu ni a los talones le llegas cuando de talento se trata. Bye. Y Escamilla? Sus disque chistes, bien escurridos ya. Osea byeee", "La verdad es que el señor Ramones se quedó sin chispa, se encasillo con otro rollo", "A mí me cae super bien Adrián, aunque los otros también tienen su talento y su variedad de programas, pero para mí punto personal tiene Adrian más carisma. Cómo que conecta mejor con el público y eso le da más rating.", "Habla la envidia, cuando el era el favorito de televisa no le importaba de quien eran los programas, tomaba los proyectos. Es el momento de Adrián Uribe, al rato será otro.", "Nadie quita nada Adrián no es dueño de televisa es un empleado más que ardido adal ramones que comentario fuera de lugar", son algunos de los comentarios que circulan en redes.

Cabe mencionar que hasta el momento que ninguno de los tres famosos ha dicho nada al respecto, pero lo que si es que Adal Ramones y Adrián uribe han demostrado llevar una buena relación por lo que el comentario del ex conductor de Otro Rollo está siendo tomado como una broma debido a todos los proyectos en los que Adrián Uribe ha figurado.

