Acusan a Niurka Marcos de hacer brujería a Laura Bozzo; sería un trabajo de dominación

En medio de la preocupación e incertidumbre en La Casa de los Famosos por la eliminación de alguno de estos participantes; Eduardo Rodríguez, Natalia Alcocer o Laura Bozzo, en las últimas horas se han viralizo unas imágenes en las que se ve a Niurka Marcos haciendo un acto que muchos de los fanáticos de La Señorita Laura aseguraron que era brujería.

Fue a través de la plataforma de TikTok que se viralizó un videoclip en donde aparecen Niurka Marcos y Laura Bozzo juntas. En las imágenes La Abogada de los Pobres comparte con algunos otros compañeros cómo fue su etapa en la universidad y durante la charla la cubana se le acerca y empieza a acariciar su pelo. Pero no todo quedó ahí ya que la ex esposa del productor de Televisa, Juan Osorio, puso saliva en sus dedos y nuevamente acarició el pelo de la presentadora de televisión.

" Te voy a hacer un Jujujaja, ahorita” , se escucha decir a la cubana. mientras acaricia el pelo de la conductora de Laura en América. Cabe mencionar que en un principio Laura Bozzo se mostró un tanto desconfiada al ver a la bailarina hacer está técnica, pues después de haber tenido tantos enfrentamientos le extrañó que la cubana fuera tan amable con ella por lo que le dijo:

“Ah, no, brujería no”, expresó Bozzo a lo que la polémica vedette le dijo que no se preocupara que le iba a convenir. Ante estás imágenes los fanáticos de La Señorita Laura se mostraron un tanto preocupados y acusaron a Niurka Marcos de hacerle brujería a Laura Bozzo e incluso aseguraron que era un trabajo de dominación.

“Es una técnica de dominación, como la de mamá-hijo”“La está amansando para que doblegue pero le va salir guaya por que está la gana Laura”, “Hecharle saliva en la cabeza a alguien es por que quieres amansarla y que te haga caso en todo. Bueno hacia yo con los animales salvaje", son algunos de los comentarios que circulan en redes sociales.

Cabe mencionar que en repetidas ocasiones Niurka Marcos ha admitido que practica la religión orisha e incluso en las primeras semanas del reality de Telemundo le confesó a Natalia y a Mayeli Alonso que se sentía muy orgullosa de su religión. Fue durante una charla con estas famosas que la cubana dijo :“Yo también me raspé dos veces: para una obra de teatro y cuando me hice santo”.

Ante esta declaración, Natalia preguntó que qué era hacerse santo, a lo que Niurka Marcos le respondió: "Es mi religión yoruba de Nigeria. Es como si fuera un bebesito… un bautizo, entonces te deben raspar toda y te hacen una incisión aquí (en la cabeza) y te meten la esencia de tu santo, tu ángel de la guarda”, explicó la cubana.

Cabe mencionar que La Casa de los Famosos tiene transmisión las 24 horas del día y esta noche se revela el nombre del participante eliminado.

