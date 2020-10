Aclara Mauricio Ochmann si hay romance con Esmeralda Pimentel

El actor Mauricio Ochmann quien recientemente se ha estrenado como protagonista de "Ahí te encargo" junto a Esmeralda Pimentel para Netflix, ha aclarado las especulaciones en torno al posible romance que podría existir entre la ex pareja de Aislinn Derbez y la actriz quien recientemente se han pronunciado contra las posturas machistas de los mexicanos y se ha declarado con preferencias de género distintas.

Tras su debut como parte de la pareja protagónica en la cinta mexicana, Ochmann aclaró a "Sale el Sol", programa de espectáculos de Grupo Imagen, si ha empezado a rehacer su vida amorosa, y en entrevista, dijo que ya es una costumbre que siempre lo relacionen con la actriz que ha participado en los diferentes proyectos.

Por lo que dijo que Esmeralda es una buena compañera y amiga con la que hubo mucha química para trabajar juntos en "Ahí te encargo"; incluso, habló sobre la amistad que los une desde hace muchos años.

"Ya no me extraña, siempre es con la que trabajé: ¡ah, con esa!... entonces es como híjole, bueno, que hablen… No, yo a Esme la quiero muchísimo, es una gran compañera, y es una actriz talentosísima", dijo el actor.