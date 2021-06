Aclara Galilea Montijo rumor sobre suspensión de Raúl Araiza de Hoy

Tras violar la veda electoral por publicar mensajes a favor de un partido político en la víspera de la jornada electoral del pasado domingo, mucho se especuló sobre una posible sanción hacia el conductor de televisión Raúl Araiza, quien fue una de las celebridades que promovió el sufragio en sus redes sociales.

Los rumores crecieron debido a la ausencia del también actor en la emisión del lunes del programa “Hoy”, de Televisa, y se habló sobre un posible castigo hacia él por participar con dichos mensajes cuando están prohibidos por la ley electoral, por lo que representa una violación a los estatutos.

Sin embargo, Galilea Montijo, una de las presentadoras titulares del matutino, salió a aclarar el rumor sobre la suspensión de Raúl Araiza, aunque, al mismo tiempo, se deslindó de las opiniones de su compañero y aseguró que ella no comulga con alguna ideología política, o al menos no la externa.

Cuestionada por la prensa, Galilea Montijo indicó que ella no comentaba sobre política, no obstante, sí emitió una opinión sobre lo que pasó con su compañero: “Yo de política, muchachos, saben que no hablo, no me interesa. Mi marido es político y por esa situación yo ni me meto“.

Descartó que Raúl Araiza haya recibido una sanción por parte de Televisa por participar en estas publicaciones, y dio a conocer la razón por la que “el Negro” estuvo ausente en la emisión del lunes, y no fue precisamente porque haya recibido un castigo por parte de los directivos.

“Está grabando novela. No, para nada, no estamos en la escuelita. Estamos en una empresa en la que nos han dado trabajo a muchísimos, una empresa que ha hecho tantas cosas tan bonitas en cuestión de televisión, de espectáculo; estamos en una empresa que lo único que hace es entretener a la gente, aquí nadie nos regaña“, declaró la también actriz ante las cámaras y micrófonos.

No obstante, Galilea Montijo sí se dio cuenta que tanto Raúl Araiza como su compañero Lambda García compartieron en sus redes sociales estos mensajes y consideró que los habían “chamaqueado”: “Son unos chavos que lo único que hacen es trabajar y a lo mejor me los chamaquearon, no sé, no tengo idea. A Lambda le dije ‘esto si pasa te chamaquearon y ni modo’”.

Por otra parte, la presentadora de televisión indicó que si hay una sanción por parte de las autoridades debe ser igual para todos y no sólo con las personalidades de la farándula: “Si van a hacer eso que lo hagan para todo el mundo, no sólo para la gente de espectáculos, que sea parejo, pero sabemos que no estamos en un país que es parejo“.

En la emisión de este martes del programa “Hoy“, Raúl Araiza estuvo presente, echando por tierra las versiones que apuntaban a una sanción. El actor combina su trabajo como conductor de televisión con las grabaciones de la telenovela “La desalmada”, en la cual realiza un personaje muy cercano a la protagonista Livia Brito.