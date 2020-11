La actriz, Jennifer Lopez es una de las mujeres que mejor se ha mantenido a través de tiempo y sin duda muchas quisieran saber lo que hacen para estar así, uno de los secretos de las famosas, es el aceite de coco también ha sido uno de los trucos de belleza.

El aceite de coco lo han usado compañeras de Jlo como, Miranda Kerr, Jessica Alba, Gwyneth Paltrow o las modelos brasileñas Gisele Bundchen, Isabeli Fontana o Alessandra Ambrosio que se han convertido en fervientes seguidoras de este producto no solo por su capa para hidratar la piel, sino como por sus propiedades para la prevención de arrugas prematuras.

Pero la famosa actriz, Jlo, no es la única que sabe como mantenerse bien, verse bien y no aparentar la edad que tienen, ya que Rihanna aborda también el cuidado de la piel con "Fenty Skin", aunque ella misma ha publicado en sus redes que su secreto de belleza es "beber mucha agua y no consumir alcohol", así que la lo sabes, mucha agua y poco vino.

A sus 51 años, Jennifer Lopez así se mantiene joven

A sus 51 años, Jennifer Lopez mantiene su figura con una rutina de ejercicios para trabajar los abdominales, ejercicios de cardio con intervalos de alta intensidad o boxeo, acompañado de una buena alimentación.

Además de su espléndida forma física, esta cantante nacida en el Bronx neoyorquino, destaca por su piel canela y su larga melena, por lo que sus trucos de belleza están muy solicitados y ha reconocido que:

"Dormir más de ocho horas y beber agua, le va muy bien".

Los seguidores de Jennifer Lopez pueden seguir una rutina de belleza recurriendo únicamente a los cosméticos de la marca JloBeauty, pero deben de recordar que detrás de esa gran figura también hay mucho esfuerzo físico y mental.

Jennifer Lopez solo pesa 62 kilos con una medida de 1.64 metros de altura, se ha mantenido así desde hace muchos años, cuidándose la piel, bebiendo agua y comiendo sano.

¿Qué come Jenniper López?

La famosa elige los integrales, frescos y orgánicos, evita los ultraprocesados, toma proteína de muy alta calidad de los alimentos como el huevoo, pavo y pescado. Así que las herramientas están a tu alcance, solo falta dedicación y amor por ti misma.

Lo que come Jennifer Lopez.

