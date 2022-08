A sus 50 años, Thalía estaría preparando su documental musical

Tras su exitosa carrera como actriz y cantante, Thalía ya estaría preparando su documental musical; así se dio a conocer por parte de un influencer a través de su cuenta de TikTok; y es que, es de esperarse luego de que la famosa mexicana siempre está haciendo alarde de su música y de sus historias más grandiosas de su pasado, como las mejores anécdotas de sus temas o el furor que ha causado y sigue causando "Marimar" su icónico personaje emergido de la telenovela noventera mexicana del mismo nombre, por ejemplo.

De acuerdo con el tiktoker Pablo Chagra, Thalía tendría bajo la manga varias sorpresas para sus fanáticos; entre éstas, la esposa del músico y empresario Tommy Mottola, grabó un total de siete nuevas versiones de sus mejores temas musicales para dicho documental.

Aunque se dice que la hermana de la actriz Laura Zapata no habría grabado sola las canciones, sino que habría echado mano de la colaboración de celebridades en la música como la mexicana Kenia Os, el joven cantante mexicano León Leiden y Bruses, otra joven y talentosa cantante.

Por lo que cabe mencionar que el encuentro entre Kenia Os y Thalía no sería producto de la casualidad, sino que había un importante proyecto para trabajar juntas, y para muestra basta un botón.

Pues fue la misma mazatleca (Mazatlán, Sinaloa, México), que confirmó que tenía en puerta una colaboración muy importante con una artista mexicana a la que admira mucho y que era prácticamente la única que le podía dar 'la patadita de la suerte'.

Al momento, Thalía no ha confirmado nada sobre su documental musical en redes sociales; sin embargo, es un hecho que tiene un amplio repertorio musical como para poder armar una súper producción de sus temas que además van acompañados de su imagen, diferentes looks y sobre todo, de su inconfundible voz.

Pues a sus casi 51 años, la cantante ha enamorado con canciones y discos completos que han marcado todo un referente para otros intérpretes, incluso, de las nuevas generaciones. Desde 1990 hasta 2021, Thalía ha grabado 15 álbumes de estudio entre los que figuran "Mundo de Cristal" (1991), "Love" (1992), "Amor a la Mexicana" (1997), "Arrasando" (2000), "Habítame Siempre" (2012) o "Desamorfosis" (2021).

Este mes de agosto, Thalía sorprendió a sus casi 20 millones de seguidores en Instagram, tras recrear a su icónico personaje de la costeñita Marimar que e 1994 fue todo un boom y a 28 años del melodrama, lo sigue siendo. En tanto, habrá que esperar noticias sobre su documental musical, el cual, a decir verdad, sería un éxito.

