A tres meses de la repentina partida del joven actor Octavio Ocaña, el primer histrión César Bono, reveló en un reciente entrevista que habría dado la vida por quien interpretara a su hijo Benito en la serie mexicana "Vecinos" desde hace 15 años.

Fue el pasado viernes 29 de octubre que un hecho catastrófico cambió la vida del actor Octavio Ocaña y la de toda su familia tras el sensible fallecimiento del actor y de ahí que se han manifestado los sentimientos a flor de piel como el del actor César Bono quien fue su padre en dicha producción de Elías Solorio para Televisa.

El actor de 71 años fue abordado en las instalaciones de la televisora de San Ángel por el periodista Diego Barrios y las cámaras y micrófonos de "Hoy" para cuestionarle sobre la relación tan cercana que tuvo con el también fallecido cantante argentino Diego Verdaguer, a lo que dijo que eran grandes amigos, pues su hija María del Sol y Ana Victoria, la hija de Diego y Amanda Miguel, estudiaron piano en la misma escuela y desde hace años se conocían y tenían una gran amistad.

Entre tanto, quien ha dado vida a 'Francisco Ríos', 'Pancho' o 'Franky Rivers', dijo: "Estuve cerca de ellos toda mi vida, fuimos vecinos de la vida real y estoy unido al dolor y al respeto de Amanda con su hija, que las amo mucho".

César Bono dijo que desconocía si Diego Verdaguer se había vacunado o no contra el Covid-19; pues dejó ver que en ese tema no tenía participación y que sólo el cantante y Dios sabían a ciencia cierta si se había aplicado o no el antídoto. El también comediante agregó que por su parte, si le pidieran una dosis diaria, él se las pondría con tal de salvar salud, pues reveló tener las tres primeras dosis.

Pero otro tema que no podía dejar de ser abordado, fue el de la muerte del actor Octavio Ocaña, quien perdió la vida días antes de cumplir sus 23 años, asegurando que de haberle preguntado, él habría dado su vida por el joven actor, es decir, le había cedido su lugar en esta tierra sin lugar a dudas.

"Me cuesta mucho trabajo saber que Octavio Ocaña a quien quise muchísimo, ya no está con nosotros, claro que me duele mucho y claro que le hubiera cedido mi lugar... Yo he tenido la oportunidad de ser padre, de ser abuelo, de trabajar en muchas cosas, y él no la tuvo por su destino".

"Y si me hubieran dado a escoger -que no te dan a escoger-, pero si Dios me hubiera dicho que le diera mi lugar, se lo hubiera dado con mucho gusto, te lo digo con el corazón en la mano", finalizó.

