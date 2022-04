A 13 años de Mi Pecado, Maite Perroni y Eugenio Siller volverán a actuar juntos

Antes de entrar a la década de los 2010, los actores Maite Perroni y Eugenio Siller dieron vida a una de las parejas protagónicas que más chispas sacaron de la pantalla chica, con su actuación como Lucrecia Córdoba Pedraza y Julián Huerta Almada "El Chamuco" y este 2022, los actores tienen una sorpresa preparada para sus fanáticos, pues ¡volverán a actuar juntos!

Pues como parte importante de las filas de actores que han brillado en Netflix, Maite Perroni tendrá una participación especial en la serie "¿Quién Mató a Sara?" en su tercera temporada que está próxima a estrenarse y en la que también actúa Eugenio Siller como José María Lazcano.

En la segunda temporada de la serie del gigante del streaming, sucedió un hecho que marcó la vida de José María Lazcano (Siller) y del abogado Lorenzo Rossi (Luis Roberto Guzmán), quien es su pareja -ya que son gays-; y es que ambos contaron con la amistad que tienen con Clara Fernández Gálvez (Fátima Molina) para rentar su vientre y se embarazara de la bebé que la pareja querría tener en común.

Pero ante esta situación, el ex novio de Clara, un hombre de armas tomar, se entera de que ella tiene que ver con esta pareja y además está embarazada, por lo que se mete a la mansión de ellos a la mala y tras querer asesinarlos por haberle 'arrebatado' a su mujer, el que termina asesinado es él.

Por lo que ellos buscan esconder el cuerpo y para ello recurren a Alejandro Guzmán (Manolo Cardona) -hermano de Sara (Ximena Lamadrid)- y éste les ayuda a deshacerse del cuerpo. El asesino fue Lorenzo -y aunque fue en defensa propia-, no quiere enfrentar un juicio.

Final y tristemente, un hermano del occiso, se entera de que fue la pareja quien lo mató, por lo que también toma justicia por su propia mano y liquida a Lorenzo. Por supuesto, José María Lazcano literalmente se vuelve loco ante la pérdida de su pareja y por ello, se culpa de la muerte del ex novio de Clara.

Y todo parece indicar que será en la tercera temporada de "¿Quién Mató a Sara?" que Maite Perroni será la abogada defensora de José María Lazcano.

"A 13 años de Mi Pecado, Maite Perroni y Eugenio Siller volverán a actuar juntos. Maite Perroni y Eugenio Siller vuelven a compartir créditos a 13 años de haber protagonizado la telenovela #MiPecado. La también cantante grabó una participación en la última temporada de ¿#QuiénMatóASara?, donde Siller ha tenido un importante personaje desde la primera entrega de la exitosa novela de #Netflix. ¿QMAS? estrena el 18 de mayo. ¡Imperdible!", se lee en la publicación compartida por el periodista Chema Cortés a través de su cuenta de Instagram @noveleandomex.

Mientras que la propia cuenta de Muy Netflix de la misma red social, lanzó el primer tráiler oficial de la tercera y la que parece ser la última temporada de "¿Quién Mató a Sara?", escribió: "Por fin tendremos respuestas a todas las preguntas que nos hemos hecho: ¿quién cortó las cuerdas del paracaídas?, ¿qué es el proyecto Medusa?… Y la más importante: ¿qué pasó realmente con Sara? La tercera, y última, temporada de ‘¿Quién mató a Sara?’ se estrena el 18 de mayo, solo en Netflix".

