A 10 años de su muerte, TelevisaUnivision prepara biopic de Jenni Rivera

A casi una década de la muerte de la cantante Jenni Rivera, ViX+, la nueva plataforma de TelevisaUnivision, ya ha anunciado que tiene pensado llevar a su programación, la película biográfica de 'la diva de la Banda' en 2023. Así lo dio a conocer en redes sociales.

Pues aunque la fallecida cantante fue y sigue siendo una de las principales figuras del género musical regional mexicano (banda, norteño y mariachi), Jenni Rivera sería homenajeada una vez más con una producción en su honor, pero ahora por TelevisaUnivision.

Pues no hay que olvidar que tras su trágica y repentina muerte, el 9 de diciembre de 2012, la cantante ha sido recordada a partir de un par de bioseries de Telemundo con Samadhi Zendejas como protagonista bajo el título de "Mariposa de Barrio" y otras televisoras.

Una diva para recordar

Su extraordinaria voz, su garra para plantarse en el escenario a cantar y su muy particular forma de ver la vida contra los hombres, fueron elementos que caracterizaron a la cantante nacida en Long Beach, California (EE.UU.) durante toda su carrera artística.

Tanto así, que el 6 de agosto de 2010 (ocho meses después de su muerte), se declaró el Día Oficial de Jenni Rivera, en Los Ángeles, California, por el ayuntamiento de la misma ciudad, resaltando todo el trabajo comunitario y de caridad que hizo la cantante.

"La Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica, la nombró su portavoz en los Estados Unidos. Asimismo, sin duda Jenni Rivera no solo ayudó con su voz y emocionalmente como ejemplo a seguir, sino a quien más lo necesitaba económicamente, Gracias Jenni Por Existir", se lee en una publicación hecha en honor de la madre de la también cantante Chiquis Rivera.

Lo que se sabe de la biopic

Fue la revista Variety, la que reveló los planes de TelevisaUnivisión sobre la cinta biográfica de la hermana de Lupillo Rivera; revelando también que será dirigida por Gigi Saul Guerrero, una cineasta mexicana que ha destacado en producciones de terror como la serie web de terror del 2017, "La Quinceañera" y en 2019 dirigió episodios de "The Purge" y la serie de antología de terror "Into the Dark".

La biopic, llevará por título "Jenni" y para su realización, tendrá el apoyo del patrimonio artístico y cultural de Jenni Rivera. La cinta será producida por Mucho Más Media y De Line Picture y el guion estará a cargo de Shane McKenzie, quien ya trabajó haciendo mancuerna con Gigi Saul Guerrero en la serie "Bingo Hell" (2021).

En dicha cinta, podrá verse el por qué fue honrada por el Día Oficial de Jenni Rivera gracias a su labor como activista, además de nuevamente escuchar su música y conocer un poco más de su historia de vida en el seno familiar de los Rivera, así como de su vida como cantante independiente.

En cuanto al elenco todavía no hay trazo alguno y se desconoce si y empiezan a manejarse algunos nombres. Pero toda parece indicar que la cinta biográfica de la cantante, estará llegado a la programación de ViX+ en 2023 y en diciembre próximo se estarían revelando más detalles sobre el proyecto de TelevisaUnivision.

La información fue compartida por el Canal de YouTube ADJORI; aquí el vídeo

