Niurka Marcos 'araña' a Laura Bozzo y Salvador Zerboni : "gárgolas, gente tóxica"

Luego de llamar ardida y aprovechada a Cynthia Klitbo por hablar mal de su pareja, Juan Vidal, Niurka Marcos, ahora volvió a generar polémica tras llamar gárgolas y gente tóxica al equipo morado de La Casa de los Famosos, en donde se encuentran Salvador Zerboni y Laura Bozzo.

Fue durante una reciente entrevista con el programa La Saga de Adela Micha que Niurka Marcos habló de su experiencia dentro del reality de Telemundo en donde aseguró que vivió muchas cosas lindas con Juan Vidal con quien se metió bajo las sábanas en tres ocasiones, pero también vivió muchas cosas horribles con la gente tóxica del cuarto morado.

"Fue una experiencia increíble como yo les dije a los ejecutivos, son unos genios, la neta son unos genios, no pueden invitarme a subestimarlos , porque entonces estarían subestimando a mi, mi inteligencia, yo soy una mujer bastante inteligente, el proyecto , el concepto, es un monstruo", dijo la cubana.

La bailarina indicó que lo más difícil dentro de La Casa de los Famosos fue lidiar con el ego de los concursantes. "Mierda, mierda, no puede decir cuantas veces dije mierda, era una locura, tu sabes que existimos personas, este, Adela que sabemos que el ego es un recurso, tu sabes que se dosifica en el escenario, cuando la cámara esta encendida, para dar contenido, para poner en funcionamiento tu recurso histriónico y este informativo, entonces manejas tu ego, le pone barniz a su inteligencia, tu proyección con un poquito de ego, pero hay gente que se la jode, con el ego se va de hocico", dijo la famosa.

Por otro lado, Niurka Marcos, dijo que dentro del reality conoció gente linda y formó una familia, sin embargo, también se topó con gárgolas y gente tóxica. "Tuve la oportunidad de conocer gente linda, hice una familia, la familia del cuarto azul, y además conocimos y tuvimos, convivimos con gente tóxica", dijo la famosa.

Pero no no fue todo, ya que la cubana dijo que tuvo que soportar mucha suciedad :" Y además también viví la experiencia desagradable de ver la suciedad, los mocos, los pelos, los cabellos en la tina, en la ducha en la popo, en la miada, en la taza, no se cómo aguante, fue muy asqueroso, la verdad, aparte de los pedos y los clásicos (flemas) en el piso del cesped, imagínate un Zerboni, los gargajos así en el cesped sintético", expresó la bailarina.

Niurka Marcos manifestó que si llegó a poner orden en la cuestión de limpieza en algunos aspectos, como por ejemplo, sugerir dinámicas a la producción como por ejemplo en la que estuvieron los participantes amarrados de tres en tres, pero el cuarto azul ya habían hecho equipo.

"Ya habíamos hecho equipo, en el cuarto morado, estaban las gárgolas, que era la gente la tóxica y en el cuarto azul estaba la familia, y entonces yo etiqueté al cuarto de las gárgolas y el cuarto de la familia, y los sospechosos eran los que estaban entre un cuarto y el otro, que querían estar bien con todo mundo, y esos eran los sospechosos, esos, Toni, Ivonne Montero y Osvaldo Ríos, querían estar en misa y en procesión para que nadie los nominara, total cayeron en el fuego cruzado y los nominaron del azul y morado", dijo la cubana.

Cabe mencionar que Niurka Marcos aclaró que ella no controlaba a nadie, ella simplemente daba su opinión, además de que ella nunca se hubiese acostado con nadie del cuarto morado, pues había mucha gente tóxica.

La inesperada salida de Niurka Marcos del reality de Telemundo dejó anonadados no sólo a los integrantes del equipo azul en el que la cubana era la líder si no al público en general, pues la ex esposa de Juan Osorio se perfilaba la ganadora de La Casa de los Famosos por su carácter fuerte.

