Zuleyka Rivera y su bañador más infartante, al estilo Sofía Rivera Torres

El verano está a nada de irse y las famosas no quieren dejar pasar la oportunidad de presumir sus cuerpazos en bikini, como fue el caso de la ex Miss Universo Zuleyka Rivera, quien presumió su bañador más infartante, con el que practicamente no dejó nada a la imaginación.

La puertorriqueña, quien ganara el concurso de belleza más importante del mundo en 2006, sorprendió al posar con un micro bañador con el que casi deja escapar sus encantos, al estilo de la presentadora mexicana de televisión Sofía Rivera Torres.

Haciendo énfasis en que el top ya le queda chico, Zuleyka Rivera dejó ver sus impresionantes curvas en su bañador más infartante, deleitando la pupila de sus millones de admiradores, quienes no pudieron evitar llenar de halagos y piropos su publicación.

Lee también: Aleida Núñez exhibe curvas moviendo las caderas en entallado atuendo de lycra

Con una fotografía muy similar a la que Sofía Rivera Torres había compartido hace unos días, Zuleyka Rivera subió a su cuenta oficial de Instagram una postal en la que presume su cuerpazo con un diminuto traje de baño blanco de dos piezas, con el cual casi se le salen las nenas.

La también actriz dejó a sus fans echarse un taco de ojo con su revelador atuendo, mientras posaba de pie recargada en una pared, con el cabello suelto y unas gafas oscuras de sol, desatando una serie de piropos.

Su fotografía recordó el estilo de Sofía Rivera Torres, quien recientemente utilizó un traje de baño de dos piezas en color negro, con un diseño tan revelador que dejaba a la vista sus encantos, cubriendo sólo lo necesario, hechizando a sus fans.

“Comenzó el fin de semana y creo que ya me queda pequeño el traje de baño”, fue lo que escribió Zuleyka Rivera, recibiendo al instante miles de reacciones por parte de sus más de 2 millones de seguidores en la aplicación de la camarita, quienes alabaron su impresionante belleza.

Lee también: Marlene Favela y Livia Brito despiden el verano en shorcito

“Te queda perfecto”, “Yo no veo a nadie quejándose”, “Super espectacular”, “Mujerón”, “Perfecta”, “Divina”, “Cuerpazo”, “Bombón”, “Belleza latina”, “Bella reina”, “Sigues hermosa como siempre”, “Te queda divino”, “Apareció la bomba atómica”, “¡La diva!”, “Monumento de mujer”, “Me encanta tu estilo”, fueron algunos de los comentarios que se leen en su publicación.

Zuleyka Rivera impactó sin duda con su tremendo outfit, con el cual reveló un poquito más de lo acostumbrado, demostrando que está en la flor de su juventud y cosechando más éxitos desde que ganara la corona de Miss Universo en 2006 para Puerto Rico.

Síguenos en