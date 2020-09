Zendaya se convierte en la primera actriz más joven en ganar un Emmy

La actriz de raza negra de nombre Zendaya se sintió feliz de competir con algunas compañeras colegas como Jennifer Aniston, quien volverá a trabajar junto a su ex pareja, el actor Brad Pitt. La actriz dijo quw su corazón se llenó cuando vio a las demás actrices felicitarla por su trabajo en "Euphoria" ya que fue la actriz más joven en convertirse ganadora de la presea.

Zendaya, de 24 años, se emocionó después de llevarse a casa el trofeo por su papel en la serie de HBO, al anotar una de las pocas victorias arriesgadas el domingo por la noche. Ella es solo la segunda actriz negra en reclamar el premio a la actriz principal de drama, luego de la innovadora victoria de Viola Davis en 2015 por "How To Get Away With Murder".

La familia y los amigos de Zendaya gritaron, celebraron, abrazaron y lloraron detrás de ella mientras la atónita actriz aceptaba el premio en lo que parecía ser una suite de hotel.

"Normalmente no lloro", dijo en una entrevista virtual entre bastidores. "Lo superé sin dejar que se apoderara de mí. Fue un momento muy emotivo. Yo todavía no puedo creerlo. Es una locura".

En "Euphoria", Zendaya interpreta a Rue Bennett, una adicta adolescente que lucha con su sobriedad y recuperación en la serie que profundiza en el sexo, las drogas, el trauma y la identidad entre los estudiantes de secundaria.

"Solo quiero decir que hay esperanza en los jóvenes", dijo. "Sé que nuestro programa de televisión no siempre se siente como un gran ejemplo de eso", pero les agradeció por "hacer el trabajo".

Zendaya dijo que estaba agradecida de compartir el momento con familiares y amigos a pesar de la pandemia de coronavirus, que ha restringido la interacción con sus seres queridos.

"Creo que son momentos como este a los que realmente debemos aferrarnos y apreciar", dijo la actriz, que superó a un fuerte grupo de nominados que incluía a Aniston, Olivia Colman, Jodie Comer, Laura Linney y Sandra Oh.

"Definitivamente me sentí como una envoltura de amor a mi alrededor mientras estaba sentada aquí", continuó Zendaya. "Solo estoy tratando de asimilarlo todo. Solo estoy agradecido por los momentos de alegría y felicidad que tenemos".

Con información de Jonathan Landrum Jr. / Agencia AP / Fotografía Instagram Zendaya

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.