“Yo sí tengo talento”: Christian Nodal arremete contra J Balvin por mofarse de su nuevo look

Hace unos días Christian Nodal se hizo un drástico cambio de look que generó toda una controversia en redes sociales, hasta el punto de que J Balvin también se sumó a las burlas que el cantante del regional mexicano recibió, sin embargo, el ex de Belinda no se quedó callado y aseguró que el cantante colombiano no tenía talento.

Tras los memes que surgieron a raíz del nuevo look de Christian Nodal e incluso muchos de los usuarios comenzaron a decir que el cantante se quería parecer a J Balvin porque se hizo un tatuaje en su rostro y se tiño el pelo y puso una rosa en su cabeza. Ante estás comparaciones el cantante colombiano aprovechó el escándalo de su colega para hacer supuestamente una broma que terminó en dimes y diretes.

Balvin compartió en su feed de Instagram dos imágenes; una del mexicano y una de él con varios emiticones de risa, adempas de cuestionar a sus millones de seguidores sobre si encontraban las diferencias en las fotografías. Tras viralizarse las imágenes, Christian Nodal se percató de esto y rápidamente contestó a su colega.

A través de sus historias de Instagram, el ex de Belinda compartió un post donde indicó que la diferencia entre las dos imagenes era que él si tenía talento. "La diferencia es que yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea y cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa", escribió el cantante del regional mexicano.

Sin embargo, no fue todo, ya que Nodal no paró ahí y posteriormente subió un video escuchando las críticas de Residente y Bizarrap sobre el colombiano, pues recordemos que hace unos meses también los cantantes estuvieron en el ojo del huracán.

Acto seguido, J Balvin replicó a los comentarios del intérprete de Adiós Amor a través de un video en el que aparece con un filtro en el que dice que "esto lo hago solo para divertirme" mientras se lee en su cara el nombre Belinda. Como era de esperarse, esto enfureció aún más a Christian, quien arremetió aún más contra el cantante de Reggaetón por su forma de actuar e incluso lo culpó por el bullying que le han hecho.

"Este compa amaneció sin tomarse sus pastillas porque no anda coherente, él tiene un documental sobre vibras y energías, pero en su cuenta de millones de seguidores sube una foto para que se burlen de mí y claramente muchos saben que estoy levantándome de una cosa muy fuerte que me pasó", fueron las primeras palabras del compositor mexicano.

Más adelante le envió una tremenda indirecta a J Balvin, pues aseguró que él no era bueno para hablar pero si para cantar por ello iría a la cabina para componer algo chingón para el cantante colombiano."Voy para la cabina porque voy a grabar algo chingón para este compa que no ha aprendido porque Residente le dio una patada en el cul...y parece que le gustó (...) ojalá que a mí sí me respondas y no toda la tiradera va a ser para ti, pero tú eres referente de todo lo que está mal en la industria".

Finalmente Christian Nodal retó a J Balvin a cantar en vivo si quería hacer reír a la gente. ¿Quieres burlarte o hacer reir a la gente?, simplemente canta un en vivo en Instagram. ¿De qué sirve que tus conciertos se llenen si tu música no llena nada?", concluyó.

Cabe mencionar que J Balvin ya le respondió a Christian Nodal sobre el anuncio de que le dedicará una “tiraera”. "Lo compararon conmigo, me comparan con él, lo que sea la foto, estamos bonitos los dos, yo no sé, me siento sexy, confiado, y si ya saca la tirada que sea romántica y que venda, que rompa los streamings porque siempre les ha funcionado, buena suerte panita", expresó el cantante colombiano en su más reciente publicación.

