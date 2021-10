Yanet García se quita el sostén y atrapa solo con la tanga

La conductora de televisión y modelo mexicana Yanet García se volvió toda una sensación en las redes sociales tras compartir un adelantó del contenido que sus suscriptores de Only Fans pueden disfrutar, razón por la que atrapó a sus millones de admiradores con pequeñas lencerías.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la ex conductora del programa Hoy de Televisa deleitó a sus millones de seguidores modelando sensuales atuendos de diferentes colores con los que dejó poco a la imaginación. Posando desde la cama, desde su sillón y frente a una ventana de cristal, fue que Yanet García conquistó la pupila de sus fans.

Sin embargo, sus fans se mostraron más agradecidos con la conductora de televisión cuando está optó por quitarse el sostén y solo quedarse con sus famosas tangas de hilo con las que hizo babear a todos. "Monterrey, México", escribió la modelo para acompañar las tremendas imágenes.

Lee también: Fabiola Guajardo juguetea en la piscina y exhibe sus encantos en bikini rosa

De manera casi inmediata sus fans no dudaron en llenar de halagos a la famosa. "Cómo siempre muy guapa", "Muñeca", "Hermosa", "Me encanta tu lencería", "Diosa", "Más que hermosa", "Q monumento de mujer estas hermosa", "Que hermosa lencería", fueron algunos de los piropos que la ex conductora de Hoy recibió en su publicación. A poco más de 24 horas el video de Yanet García ya superó los 700 mil reproducciones.

Cabe señalar que constantemente Yanet García emplea sus redes sociales a diario, especialmente su Instagram para compartir una aprobadita del infartante contenido que los suscriptores pueden encontrar en su Only Fans. Actualmente la morocha oriunda de México es una de las modelos más famosas del país y una de las más sensuales.

Recordemos que La Chica del Clima se dio a conocer cuando fue parte del matutino de Televisa, Hoy, en donde comenzó a ganar popularidad tras presentar precisamente la sección del clima por ello su apodo, sin embargo, en el 2019 decidió buscar otras oportunidades pero en Estados Unidos, país en el que decidió abrir su Only Fans.

Síguenos en