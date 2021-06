Yanet García se porta mal y se luce en pequeñas prendas como brujita

Como en la mayoría de sus publicaciones, la modelo y conductora mexicana, Yanet García, volvió a exponer su espectacular silueta al posar muy sensual con una atrevida lencería con la que casi provoca infartos. Fue a través de su perfil de Instagram que la famosa conocida también como La Chica del Clima fue donde se portó mal y lució pequeñas prendas.

Aprovechando la gran popularidad que tiene en dicha red social al tener más de 13 millones de seguidores, fue que Yanet García expuso su torneada silueta en una lencería de color negro mientras la combina con unas largas calcetines largos narnaja con negro. Además de un sombrero y una escoba, simulando ser una brujita.

"I’m a witch", en español : Soy una Bruja, fue la descripción que La Chica del Clima para acompañar una de las fotografías que puso de cabeza a sus millones de seguidores de Instagram.

Pese a que la imagen ya tiene unos cuantos meses, desde el pasado noviembre, la famosa sigue recibiendo día con día más Me Gusta y diversos comentarios subidos de tono. Hasta el momento la fotografía ha obtenido 937 mil 556 Likes y comentarios como:

“Que linda brujita”, “ Uy una brujita así que haga lo que quiera conmigo”, “ Mi mamá dijo que si me portaba mal me iba llevar la bruja”, “ Mi bruja favorita...y a donde me llevaras mi amor.”, son sóo algunos de los comentarios en la publicación que casi alcanza el millón de Me Gusta.

Recordemos que Yanet García ganó popularidad en el medio artístico tras ser parte del programa Hoy de Televisa en donde se encargaba precisamente de informar a la audiencia del matutino de las condiciones climatológicas de ahí su seudónimo de La Chica del Clima.

Actualmente la famosa está arrasando en internet, donde hace días informó que se unía a la lista de famosas que cuentan con su OnlyFans, la plataforma en línea de paga, donde los usuarios pueden ver contenido más explícito. Desde que la ex conductora de Hoy anunció que se integraba a la plataforma se ha mostrado más atrevida, posando con pequeña lencería con la que deja poco a la imaginación.

“Creando contenido exclusivo con mucho amor para ustedes“, escribió al pie de una de sus publicaciones. Actualmente la escultural modelo radica en Estados Unidos donde recientemente logró graduarse como Health coach.