Yanet García se luce con poca prendas de encaje y transparentes

Fiel a su estilo, una vez más, Yanet García echó a volar la imaginación de sus millones de seguidores de las redes sociales al lucir su atlética figura en atrevidas y sensuales prendas de encaje con las que causó más de un infarto.

Desde hace unos días Yanet García, quien también es conocida como La Chica del Clima tras su participación en el programa Hoy de Televisa, ha utilizado su cuenta de Instagram para promocionar y dar una probadita del contenido que sus admiradores pueden encontrar en su OnlyFans, motivo por el que subió la temperatura posando con poca ropa.

Hace un par de horas la famosa conductora de televisión compartió con sus más de 13 millones de seguidores una imagen en la que aparece sentada en el suelo con una lencería de encaje con transparencias con un tono fosforescentes, con las que deja escapar un poco de sus encantos.

Recordemos que la conductora de televisión se encuentra en Nueva York, precisamente donde se encuentra grabando contenido para su OnlyFans, por lo que la famosa no duda en dar una probadita a todos sus fieles admiradores de lo que pueden encontrar en dicha plataforma.

Y aunque la modelo originaria de sólo se limitó a poner al pie de la imagen unos emojis, mareo y estrella, la famosa logró que sus fanáticos se expresaron al máximo con la candente fotografía que rápidamente logró cientos de Likes. Hasta el momento la fotografía ha obtenido un poco más de 238 mil Me Gusta y un sinfín de comentarios.

“Eres bellísima muy hermosa y tan sensual”, “Que Linda estas mi amor”, “Bellísima”, “ Que bonita y bella”, “Maravillosa, un ángel”, son sólo algunas de las reacciones en la publicación de Yanet García. Y aunque la mayoría de los comentarios los usuarios resaltan la inigualable belleza de la modelo, hubo otros que se quejaron del contenido que la página de paga ofrece, pues según los fans no es nada sorprendente a lo que ven en Instagram.

“No pues el Only es lo mismo que el Instagram”, “ Está foto estará mejor que muchas que saque en su only fans xD”, “Enseñaba más en el tvnotas de 20 pesos que en el only de 100 dólares”, son algunos de los comentarios que también inundan la publicación de la Chica del Clima.

Y aunque Yanet García ganó popularidad tras unirse a las filas de Televisa, en donde estaba encargada de informar sobre el pronóstico del tiempo en el matutino Hoy, espacio donde deleitaba al público con sus encantos en pequeños atuendos con los que causaba bajas pasiones, fue en el 2019 cuando la regiomontana de 30 años decidió destacar en otros proyectos.