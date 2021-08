Yanet García se desabrocha el short y se quita la blusa para cargar sus melones

Tras disfrutar de unos dias en Nayarit, México, paradisíaco lugar donde acaparó miradas al posar con pequeñas y transparentes con las que deja poco a la imaginación, ahora la influencer mexicana, Yanet García elevó la temperatura de sus fieles admiradores de las redes sociales al quitarse la blusa y cargar sus melones con sus manos.

Fue a través de su perfil de Instagram que Yanet García publicó una imagen con la que deslumbró al aparecer con un pequeño short de mezclilla, el cual está desabrochado. En la misma fotografía se puede ver a la conocida Chica del Clima desplegar tda su belleza ante la cámara al posar sin blusa y cubriendo sus enormes atributos con sus manos.

La oriunda de Monterrey complementó este atrevido look con su larga cabellera suelta y un cargado maquillaje. La ex conductora de Hoy de Televisa acompañó la fotografía con un mensaje de amor propio. "LOVE YOURSELF", en español "Ámate a ti mismo".

Como era de esperarse, los más de 13 millones de fanáticos de Yanet García no tardaron en llenarla de halagos, pues estos no dudaron en destacar la espectacular figura que la modelo de 30 años tiene.

“Sacalas”, “Sueltalas bebé”, “ Puedo ser las manos que sostienen tu corazón”, “Puedo ser las manos que sostienen tu corazón”, “Que linda”, “Que hermosa”, “ Que hermosa mi amor”, son algunos de los halagos que la ex presentadora de Hoy recibió en la publicación en la que aparece sin blusa y sujetando sus encantos con sus manos.

Hasta el momento la imagen ya acumuló más de 300 mil Me Gusta. Cabe señalar que diariamente Yanet García sorprende al compartir atrevidas imágenes, exclusivas de su cuenta de OnlyFans con las que acalalora a sus más de 13 millones de seguidores de Instagram.

Como se recordara, Yanet García se hizo popular gracias a que fue parte del equipo del matutino, Hoy de Televisa, quien recientemente cumplió 23 años al aire, por lo que la Chica del Clima no quiso pasar desapercibido y escribió un emotivo mensaje para agradecer haber sido parte de este equipo.

“Hoy estamos celebrando #23añosdehoy @programahoy Muchas felicidades ? Agradecida de haber formado parte de este exitoso programa. Gracias hasta el cielo mi @magdaproducer ”. Fue en el 2019 cuando García decidió dejar el matutino de la televisora San Ángel para buscar otras oportunidades en Estados Unidos, país donde logró convertirse en toda una Health Coach.

"Hoy es un día MUY ESPECIAL ? Oficialmente soy HEALTH COACH CERTIFICADA.#certifiedhealthcoach Egresada de una de las escuelas de nutrición más importante del mundo @nutritionschool y me siento súper agradecida, bendecida y orgullosa de haberlo logrado!!!! No fue nada fácil. Decidí tomarla en inglés como un reto personal y estaba muy nerviosa, no sabía si lo iba a lograr ya que sigo estudiando el idioma pero si se pudo!! YES! I fucking did it ? Gracias a mi maestro de inglés @labcoatmeerkat por todo el apoyo.Les comparto que pase horas y horas detrás de una computadora para poder tener esta certificación en mis manos y no saben lo bonito que se siente saber que todo el esfuerzo y dedicación valió la pena. LO LOGRE!!!!", fue parte del extenso mensaje que Yanet García compartió junto a una fotografía en la que aparece con el documento que la certifica como Heath Coach.

