Yanet García presume su "colota" y usuarios caen en sus redes

Si alguien sabe como ser el foco de atención y elevar la temperatura de los amantes de las redes sociales, es sin duda, Yanet García. Y es que la Chica del Clima es una de las famosas más activas en las redes sociales y unas de las más seguidas gracias al atrevido y sensual contenido que comparte.

Y es que para nadie es secreto que propios y extraños siempre terminan cayendo en las redes de la ex conductora de Hoy de Televisa. Recientemente la famosa, que constantemente inspira a sus más de 13 millones de seguidores a llevar una diva fit y lograr sus objetivos, tal y como ella lo ha hecho.

Fue a través de sus historias de Instagram que la modelo regiomontana compartió una fotografía en donde aparece cuando era más joven y su físico no era tan voluminoso, y una imagen actual en la que presume los cambios que ha tenido su cuerpo gracias a las arduas rutinas de ejercio, por lo que presumió que tiene una colota.

En la imagen del pasado Yanet García luce una corta falda de mezclilla y una blusa de color rojo con la que deja ver su plano abdomen, pero sin duda, en la imagen actual la presentadora de televisión luce más hermosa y con un físico más espectacular, posa de espaldas y con una pequeña tanga de hilo con la que deja ver su colota comparada con años anteriores.

En la descripción de la imagen, la Chica del Clima escribió "Just keep going", en español "Solo continúa". Cabe señalar que Yanet García se encuentra disfrutando del éxito de su OnlyFans, plataforma de paga exclusiva para adultos. Desde el 2019, la modelo de 29 años radica en Nueva York, lugar donde realiza su contenido para su cuenta.

Desde abril que dio a conocer que se unía a OnlyFans, la famosa se ha mostrado muy activa en sus redes sociales, especialmente en Instagram donde comparte no solo comparte algunos detalles personales, si no que día con día inspira a luchar por lo que se desea, además de deleitar a sus millones de seguidores con sus atrevidas poses y pequeñas prendas con las que deja poco a la imaginación.

Desde la intimidad de su hogar, desde la playa o cualquier sitio que considere apto para presumir su escultural figura en pequeñas lencerías o trajes de baño.