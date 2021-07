Yanet García posa en body de red mientras se agarra de más

Una vez más, la modelo mexicana,Yanet García cautivó a sus millones de seguidores de las redes sociales con su última publicación en la que muestra su espectacular figura en todo su esplendor al modelar un body de red.

Y aunque constantemente Yanet García eleva la temperatura de sus millones de seguidores de Instagram, en está ocasión la Chica del Clima se mostró de lo más atrevida. De diferentes ángulos y mientras luce la prenda de red roja y de hilo, fue que la modelo mexicana sedujo con el video.

Pese a que la grabación dura poco tiempo, sus más de 13 millones de fans observaron minuciosamente cada segundo del video, aunque hubo un momento en el que, la ex conductora de Televisa dejó mudos a sus fans, luego de agarrarse de más sus atributos delanteros.

"The weather is going to be", escribió la modelo mexicana en la descripción del video que ha poco más de cinco horas de la publicación esté ya superó el millón de reproducciones, mientras se espera que el número aumente con el paso del tiempo.

"Que delicia de mujer", " Muy bella", " Mi amor no te queda bien el rojo pero eres hermosa", " Maravillosa, tan grandiosa siempre", son algunos de los cientos de comentarios que bombardearon la publicación de Yanet García.

Cabe destacar que Yanet García pretendía destacar en el mundo del modelaje, pues fue en el 2013 cuando hizo casting de Nuestra Belleza Nuevo León, certamen previo a Nuestra Belleza México, sin embargo, la suerte no estuvo de su lado hasta que el 2015 se le dio la oportunidad de aparecer a cuadro, conduciendo la sección del clima del programa Gente Regia de Televisa, y debido a la gran aceptación que tuvo del público fue que la llamaron para aparecer en Hoy.

Fue precisamente después de está exposición en Hoy que la famosa ganó gran popularidad, no solo por su talento frente a la cámara, si no por su espectacular figura, y pese a que hoy en día se mantiene alejada de los reflectores, la regiomontana se mantiene en contacto muy de cerca con su público el cual consiente constantemente con sus atrevidas publicaciones.

Pese a que siempre se ha mostrado con atrevidas lencerías y bikinis, en está ocasión Yanet García dejó sin aliento a sus fans al agarrar sus atributos en pleno video donde se ve con una de sus prendas favoritas, un body de hilo.

