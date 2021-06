Yanet García hace soñar con espectacular ángulo desde la piscina

Mexicana de nacimiento pero internacionalizada en Estados Unidos, especialmente desde la Ciudad de Nueva York, donde está creando su contenido audiovisual más hot, la modelo Yanet García, está más intensa que nunca, pues luego de compartir las imágenes más candentes de su próximo contenido para su Only Fans, en las últimas horas posó desde la piscina, desde donde hizo soñar con espectacular ángulo.

Con el fondo de la canción "Sweet Dreams" de Trinix, Yanet García, atrapó miradas de nuevo y no sólo eso, sino que además creó cientos de fantasías entre sus fanáticos, sobre todo los pertenecientes al gremio masculino, quienes las siguen al por mayor.

Son un total de más de 13.8 millones de seguidores a través de Instagram, desde donde la mañana de este domingo de elecciones en México, la regiomontana estaba disfrutando de un delicioso baño en la piscina de algún lugar en el país vecino de México, donde vive con su novio, el empresario Lewis Howes.

Yanet García de 1.68 metros de estatura, es una de las celebridades mexicanas que cobró éxito en la televisión nacional, gracias a sus encantos que ha ido perfeccionando poco a poco a través de exaustivas rutinas de ejercicio y una excelente y sana alimentación; además la ex chica del clima, no escatima al momento de posar frente a la cámara con infartantes outfits en lencería o mini bikinis y desde cualquier ángulo.

La modelo de 30 años hizo reaccionar a casi 94 mil fanáticos hasta el momento y entre las reacciones más significativas, destacan las de su amiga y colega Diana Maux quien escribió: "Perfecta", no sin antes, postear una llamarada.

Por otro lado se leen comentarios como "I'm pretty!" (soy bonita), "Hey! I want a reel dating" (¡Oye! Quiero un carrete de citas), "I hope, we’ll bang" (Espero que la golpeemos), "OF for free" (Only Fans gratis), "Cuteness overloaded!" (Ternura sobrecargada!), "Cobrando lo del only fans", "Aquí se ve más y unos comprando el onlyfans", son algunos de los primeros comentarios que saltan a la vista.

Mismos que no soy muy favorecedores para la regiomontgana; pues el material audiovisual que has estado preparando con su equipo para su página privada, al parecer no es de gran agrado para sus fanáticos, pues según lo que comentan, Yanet García sale muy tapada en su cuenta y enseña mucho más en sus publicaciones de Instagram.

Sin embargo, pese a esta penosa decepción de sus fanáticos, hay quienes todavía creen en ella y a quienes posiblemente les muestre un poco más en un futuro no muy lejano. Al momento, un total de 93,934 fanáticos con los que han dado like a sus publicación.

Y por otro lado, se pueden leer má de 580 comentarios, entre los que destacan los corazones rojos, las llamas de fuego ardientes, caritas con ojos de corazón, lenguas, duraznos, sol, agua, bikini, etc.