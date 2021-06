Yanet García hace de las suyas y presume desde la cama sus cerezas

Una vez más Yanet García volvió a hacer de las suyas en las redes sociales al dejar a sus fieles admiradores boquiabiertos con su inigualable belleza y voluminosos encantos. La también conocida Chica del Clima elevó la temperatura de sus fanáticos al posar desde la cama, boca abajo presumiendo sus cerezas.

A través de su cuenta de Instagram la presentadora de televisión compartió un pequeño video en el que aparece recostada en su cama mientras luce una pijama de cerezas, y aunque el diseño de la pijama fue lo menos que le importó a sus más de 13 millones de seguidores de dicha red social, muchos mostraron su envidia por la prenda.

Pues aunque, como muy pocas veces, Yanet García no se mostró con pequeñas prendas frente a la cámara, si enfocó su voluminosa retaguardia levantando más que suspiros. El video que acompañó con la frase "Hoy fue un día maravilloso " hasta el momento lleva más de cinco millones de reproducciones y un sinfín de piropos dedicados a la escultural joven.

Cabe señalar que el video no es reciente, sin embargo, desde hace semanas siguen llegando usuarios hasta el para comentar y admirar la belleza de la ex presentadora del programa Hoy de Televisa, esto sin dejar a un lado que la mexicana actualmente se encuentra en su mejor momento y sigue ganando seguidores gracias a que desde el mes de abril abrió su OnlyFans.

Y aunque la famosa modelo de 30 años promete contenido más explícito en dicha plataforma en línea y de paga, le han llovido las quejas, debido a que los suscriptores no están muy satisfechos con las imágenes que comparte La Chica del Clima, pues aseguran que no le piden nada a las que comúnmente comparte en Instagram.

Motivo por el que la famosa fue cuestionada durante una visita a Monterrey sobre que tanto éxito ha tenido en la plataforma, pues aunque muchos esperaban ver a Yanet García como Dios la trajo al mundo, ella descartó desnudarse totalmente.

“Abrí la página el 18 de abril, recién cumplí un mes, y se han suscrito bastantes personas. No te puedo decir cuántos por el tema de dinero y de privacidad, pero son bastantes. Esperemos que siga creciendo. O sea, yo no estoy haciendo desnudos, no estoy enseñando absolutamente nada”, dijo la experta en tema de fitness.

Para dejar en claro que sus suscriptores no verán más allá de lo que están acostumbrados a ver, Yanet García señaló que sólo son imágenes y videos con mejor calidad y que no verán contenido pornográfico.

“Son simplemente las fotografías que siempre he hecho, pero ahora cambian los destinos y las poses, pero sí me gustaría dejar esto claro, que no es nada pornográfico ni nada de desnudos. Sólo es contenido exclusivo y de mejor calidad”, señaló la famosa.