Yanet García, en mini bañador, presume curvas y le valen las críticas

En mini bañador rosa, Yanet García cimbró las redes sociales al presumir sus impresionantes curvas sin importar lo que digan los demás, demostrando que es una mujer muy segura y con una belleza incomparable, que gusta de presumir con los demás en sus redes sociales, dejando a todos extasiados.

La presentadora de televisión deslumbró con su escultural silueta en un diminuto traje de baño con el que resaltó sus curvas de infarto y le valieron las críticas de algunos seguidores, pues ella está muy contenta con lo que tiene y en cómo le saca provecho.

Así es como Yanet García, en mini bañador, puso de cabeza a sus admiradores en Instagram al dar sólo una probadita de lo que se ve puede ver en su OnlyFans, donde comparte contenido exclusivo para sus suscriptores, mientras compartía un mensaje donde hablaba de la pareja ideal. ¿Quién se apunta?

“Elige un compañero que sea bueno para ti. No bueno para tus padres. No bueno para tu imagen. No bueno para tu cuenta bancaria. Elige a alguien que va a hacer que tu vida se cumpla emocionalmente”, escribió la “Chica del clima” junto con una impresionante fotografía en la que luce su cuerpazo con ligeras prendas.

En la fotografía, Yanet García posa de cuclillas vistiendo únicamente un mini traje de baño de dos piezas en color rosa y vivos en amarillo, rojo y naranja. El top resalta sus encantos delanteros la juntar los brazos para posarlos sobre sus rodillas flexionadas, mientras que la tira de su tanguita se asoma por un costado de la cadera.

Y así, presumiendo pierna y todo lo demás sobre unos zapatos de tacón amarillos y de tirantes, Yanet García enloqueció a sus fans con su escultura silueta en mini bañador, posando a un lado de una ventana con una cortina semi traslúcida, demostrando que, a pesar de las críticas, tiene un gran arrastre en Instagram, donde su número de seguidores va en aumento.

“¡Cásate conmigo, ahora! Seré bueno para ti, créeme…”, “Preciosa, bella y escultural mujer”, “Yanet, estás mega súper bellísima”, “Me encantas, mi amor”, “La perfección hecha mujer”, “Con sólo verte me alegras mi día”, “Tú eres la última persona que debería hablar de parejas”, “Diosa de la belleza”, “Tu cuerpo es impresionante”, fueron algunas de las reacciones que generó la “Chica del clima”.

Y es que el número de seguidores de Yanet García en la aplicación de la camarita está a punto de llegar a los 14 millones, haciéndose una de las figuras más populares en redes sociales a raíz de que decidió abrir su OnlyFans, con el que le va muy bien.

La presentadora de TV ha sido blanco de críticas y ha recibido mucho hate en sus cuentas de redes y es por ello que compartió un breve clip en el que los pone en su lugar: “Recordatorio: Usa las críticas negativas como motivación para seguir siendo tu mejor versión”.

