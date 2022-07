Yanet García destapa bajas pasiones al agarrar sus encantos y posar con descarado bañador blanco

Una vez más, Yanet García, mejor conocida como La Chica del Clima, volvió a acaparar la atención de sus millones de seguidores de las redes sociales, debido a su derroche de sensualidad. En está ocasión, la también modelo de OnlyFans, destapa bajas pasiones al agarrar sus encantos y posar con descarado bañador blanco.

Cabe mencionar que Yanet García es la segunda modelo de OnlyFans mejor pagada, además de ser una de las más populares en redes sociales en donde aprovecha para hacer derroche de sensualidad con atrevidos looks con los que destaca su curvilínea figura y en esta ocasión, no fue la excepción.

Fue en Instagram en donde la ex conductora de Hoy de Televisa compartió con sus más de 14 millones de seguidores una candente fotografía una en la que aparece entre la naturaleza y agarrando sus encantos mientras luce un diminuto bañador de dos piezas de color blanco con el que deja a la vista de todos su perfecta y trabajada figura.

"Remember Who You Are", en español "Recuerda quien eres", fue el mensaje con el que La Chica del Clima acompañó la descarada imagen con la que dejó más que encantandos a sus fanáticos, quienes no dudaron en resaltar su belleza y llenarla de halagos.

A pocas horas de la publicación, Yanet García, ya cuenta con miles de Me Gusta y cientos de piropos."Espectacular y hermosísima", " Bellísima princesa", "Bizcochito delicioso", "Que rica mamasita deliciusa", "Chula mamacita", "Que hermosa Dios bendiga tu figura", "Esas nenas me recuerda a una rusa", fueron algunos de los piropos en la caja de comentarios.

Cabe mencionar que Yanet García alcanzó la fama como La Chica del Clima cuando estuvo en los programas "Gente Regia" y después en "Hoy". Sin embargo, a finales del 2021 la famosa sorprendió al revelar que dejaba el matutino de Televisa para mudarse a Estados Unidos a buscar nuevas oportunidades como modelo.

Posteriormente anuncio la apertura de su OnlyFans en donde cada día suma más suscriptores y hoy en día es una de las modelos mejor pagadas, se dice que gana alrededor de 12 millones de pesos anuales.

