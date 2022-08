Yanet García deja bizcos a sus fans tras jalarse el bañador

Si hay algo que Yanet García sabe hacer a la perfección es atraer las miradas de sus millones de seguidores de las redes sociales con picantes fotografías en las que deja poco a la imaginación, y en está ocasión no fue la excepción, ya que la famosa Chica del Clima dejó bizcos a sus fanáticos al posar con un diminuto bañador, el cual jaló para dar su toque sensual.

Para nadie es secreto que Yanet García tiene muy buen gusto por las diminutas prendas que constantemente usa, como la lencería y bañadores, pues en sus diversas redes sociales ha dejado ver que es muy versátil a la hora de elegir con que deleitar a sus fans, muchos de ellos suscriptores de su Only Fans, a quienes no deja de sorprender con su belleza y atrevimiento.

A través de su perfil de Instagram la conocida Chica del Clima por su participación en el programa Hoy de Televisa, se robó todas las miradas al compartir una fotografía en la que deja a la vista su espectacular figura mientras luce un delgado bañador de dos piezas en tono negro. Pese a que la famosa se robó el aliento de sus fans con su perfecta silueta lo que más les llamó la atención fue que la modelo se jala el bañador.

En dicha imagen, Yanet García, parece disfrutar de un día de relajación en la piscina. Junto a la fotografía la ex conductora de televisión escribió: "Hi", palabra que acompañó con un emoji de una carita de sol. Sus 14.8 millones de fanáticos no tardaron en reaccionar y llenaron de piropos la publicación de la modelo.

"Que linda mujer", "Guapa", "Hermosa", "Bella", "Simplemente espectacular muñequita", "Que rico se mira todo eso corazon", "Extremadamente sabrosa", sona lgunos de los comentarios en la publicación de la modelo regiomontana en donde, además tiene cientos de comentarios y miles de Me Gusta.

Cabe destacar que la mayoría de las sensuales imágenes que Yanet García comparte es sus redes sociales forman parte de la colección de fotografías exclusivas de su página de Only Fans en donde cuenta con más de 10 millones de suscriptores, en donde cobra 20 dólares por suscripción.

Recordemos que, previo a ganar la popularidad que tiene hoy en día, Yanet García, intentó figurar primero en el mundo del modelaje; participó en Nuestra Belleza en Nuevo León. Posteriormente debutó en el mundo de la televisión en el programa “Gente Regia” de Televisa Monterrey en donde se encargaba de la sección del clima, de ahí su apodo de Chica del Clima.

Su popularidad fue creciendo y fue cuando Televisa San Ángel la llamó para ser parte de este programa de la misma televisora.Para el 2018, Yanet García ya formaba parte de las filas de una de las televisoras más importantes de México y ahí fue donde su fama despuntó.

