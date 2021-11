Aunque en este 2021 Yalitza Aparicio no ha regresado a la pantalla grande con un largometraje, la fama que alcanzó en “Roma” y su nominación al Oscar han sido suficientes para que siga brillando y las revistas de moda volteen hacia ella para las portadas de sus revistas, como ocurrió con King Kong Magazine, donde modeló en un traje estilo Kim Kardashian.

La actriz oaxaqueña y presentadora de televisión presumió sus curvas con el traje que hizo recordar a la Kardashian, el cual tenía tonos terrosos y se ceñía a su figura de manera espectacular, resaltando su belleza natural para cautivar a propios y extraños.

En esta ocasión, Yalitza Aparicio se dejó retratar por la lente de Tania Franco Klein con traje estilo Kim Kardashian en café con tonos dorados, que le permitió presumir sus curvas y dejar claro que su belleza es espectacular por donde se le mire.

En la imagen, compartida en la cuenta oficial de Yalitza Aparicio en Instagram, la protagonista de “Roma” aparece sentada en una silla de madera, de costado, y viste un traje de pantalón y blusa de manga larga color marrón-dorado que se ciñe a su cuerpo.

La actriz posa sus pies descalzos sobre lo que aparenta ser arena y trae su larga cabellera azabache suelta y lacia, mientras mira directamente a la cámara y se observa de fondo la pared de madera. La imagen tiene tintes cálidos y resalta la figura de la oaxaqueña.

La fotografía fue tomada como parte de una sesión para la revista King Kong Magazine, explicó Yalitza Aparicio en la publicación, la cual generó muchas reacciones por parte de sus 2.2 millones de seguidores en la red social.

“Siempre hay que aprovechar cada minuto, cada segundo, cada oportunidad que se te presenta para aprender de personas tan maravillosas. Introducing @k1kbooks, a special limited zine published by @kingkongmagazine”, comentó la histrionisa.

Las reacciones no se hicieron esperar y destacaron las de quienes la compararon con las Kardashian, e incluso con Cher, no sólo por el traje, sino por la espectacular melena que presume Yalitza Aparicio en la imagen.

“Pensé que era Kourtney Kardashian”, “Mujer bella, con ese cabello también me recuerdas a Cher cuando tenía su TV Show con Sony”, “¡Ay, no! No dejes que te quieran vestir como Kim Kardashian, tú tienes mejor gusto”, “¿Te crees Kardashian?”, fueron algunas de las reacciones que recibió la actriz en Instagram.

La imagen les trajo a muchos el recuerdo de Kim Kardashian vistiendo prendas en tono color piel, sobre todo de su marca de ropa interior Skims, la cual suele lucir continuamente la celebridad en sus redes sociales.

