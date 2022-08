Yalitza Aparicio posa con falda transparente y las piernas hacia arriba; la llaman reina Cleopatra

Los cambios siempre serán positivos y eso lo sabe muy bien Yalitza Aparicio, quien presumió su nuevo look en la portada de una revista y enamoró en las páginas de la misma, donde posó con una falda transparente y arrancó suspiros a los internautas.

Luciendo un flequillo sobre su frente, la protagonista de “Roma” colocó las piernas hacia arriba y las recargó sobre una silla mientras yacía recostada en el piso, dejando ver su piel debajo de la tela traslúcida, dejándose ver como nunca antes.

El porte de Yalitza Aparicio como modelo de revista ha llamado mucho la atención y se ha vuelto la favorita de varias publicaciones, y en esta ocasión apareció en la tapa de Harper’s Bazaar México con su nueva imagen y sus seguidores la llamaron reina Cleopatra, por la majestuosidad que despedía.

Como Top Model

Si hay algo que ha caracterizado a la actriz de cine y televisión después de haber sido nominada al Oscar por su trabajo en la película “Roma” es su naturalidad para posar en sesiones de foto luciendo outfits de diseñador y mostrando un porte y una clase que no cualquiera tiene.

Es por ello que la oaxaqueña le ha sacado provecho a su faceta de modelo y no para de protagonizar portadas de revista, como recientemente ocurrió con Harper’s Bazaar México, donde impactó con prendas de diseñador y joyería de Cartier.

En su perfil de Instagram, Yalitza Aparicio compartió una serie de fotografías en las que posa con una falda transparente en color negro con detalles blancos en la orilla y en las costuras, una camiseta blanca y unos zapatos dorados, resaltado su cabello negro con un fleco en la frente.

Recostada en el piso y con las piernas arriba de una silla, la actriz mexicana mostró toda su sensualidad y dejó con la boca abierta a sus fans, que quedaron impactados ante su porte y su belleza y hasta la compararon con la reina Cleopatra, cayendo rendidos a sus pies.

“Mi querida Yali. Gracias a ti por ser una maestra en todos los sentidos de la palabra, con uno de los corazones más lindos que he conocido en esta carrera”, “Te quiero tanto, tanto, tanto, como la canción”, “Que padre. Felicidades, me encanta ver a una mexicana triunfar y parecerme a un poquito a ti”, “¡Increíble fotografía! ¡Éxito rotundo! Abrazos mi querida Yalitza”, “Hecha en México”, “¡¡Pareces Cleopatra!! No la hollywoodiense, la mera mera. Simplemente Hermosa”, fueron algunas de las reacciones.

Aparte de la moda, Yalitza Aparicio se estrena este año como actriz de televisión con participaciones en la serie Los Espookys y como protagonista en la cuarta temporada de “Mujeres asesinas”, que se estrenará por ViX+.

