Yalitza Aparicio deslumbra con traje café; la comparan con las Kardashian

Yalitza Aparicio ha aprovechado la fama que le dio filmar ‘Roma’, de Alfonso Cuarón, para mantenerse activa en el medio del espectáculo, aún sin volver a pasar por un set de rodaje otra vez, pues se ha dedicado a darle prioridad a otras actividades.

La actriz oaxaqueña ha logrado también mantener su imagen y resaltar su belleza natural, que ha cautivado a propios y extraños, y que le ha abierto las puertas a otros ámbitos, como la televisión, en donde tuvo una aparición recientemente en el previo de la entrega de los Globos de Oro.

A Yalitza Aparicio la buscan de todos los lados del mundo para algún proyecto, pero esta vez se dejó fotografiar por Tania Franco Klein en un atuendo color café con tonos bronceados y la imagen le dio la vuelta al mundo, al grado que los seguidores de la actriz mexicana la compararon con celebridades como Kim Kardashian y Kourtney Kardashian.

Lee también: Yalitza Aparicio regresa a la actuación con un filme de terror

En la imagen, compartida en la cuenta oficial de Yalitza Aparicio en Instagram, la protagonista de ‘Roma’ aparece sentada en una silla de madera, de costado, y viste un traje de pantalón y blusa de manga larga color marrón-dorado que se ciñe a su cuerpo.

La actriz posa sus pies descalzos sobre lo que aparenta ser arena y trae su larga cabellera azabache suelta y lacia, mientras mira directamente a la cámara y se observa de fondo la pared de madera. La imagen tiene tintes cálidos y resalta la figura de la oaxaqueña.

La fotografía fue tomada como parte de una sesión para la revista King Kong Magazine, explicó Yalitza Aparicio en la publicación, la cual generó muchas reacciones por parte de sus 2.2 millones de seguidores en la red social.

“Siempre hay que aprovechar cada minuto, cada segundo, cada oportunidad que se te presenta para aprender de personas tan maravillosas. Introducing @k1kbooks, a special limited zine published by @kingkongmagazine”, posteó la histrionisa.

Lee también: Con escotazo, Kim Kardashian posa bajo el sol

Los comentarios no se hicieron esperar y destacaron los de quienes la compararon con las Kardashian, e incluso con Cher, no sólo por el traje, sino por la espectacular melena que presume Yalitza Aparicio en la imagen.

“Pensé que era Kourtney Kardashian”, “Mujer bella, con ese cabello también me recuerdas a Cher cuando tenía su TV Show con Sony”, “¡Ay, no! No dejes que te quieran vestir como Kim Kardashian, tú tienes mejor gusto”, “¿Te crees Kardahian?”, fueron algunas de las reacciones que recibió la actriz en Instagram tras resaltar su belleza.

La imagen les trajo a muchos el recuerdo de Kim Kardashian vistiendo prendas en tono color piel, sobre todo de su marca de ropa interior Skims, la cual suele lucir continuamente la celebridad en sus redes sociales.