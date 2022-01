Yadhira Carrillo reaparece con drástico cambio de look: adiós cabello largo

Aunque ya hace varios años que Yadhira Carrillo se retiró de la televisión, en los últimos meses su imagen volvió a estar presente debido a la retransmisión de “Rubí”, telenovela que recién finalizó y en la que lucía el cabello largo y oscuro, un look que presumió durante mucho tiempo.

Sin embargo, recientemente la ex actriz reapareció ante las cámaras con un drástico cambio de look y le dijo adiós al pelo largo, luciendo un corte más moderno y como no se le veía desde hace casi 20 años, refrescando su imagen.

En una visita que Yadhira Carrillo realizó al Reclusorio Norte para visitar a su esposo Juan Collado, la protagonista de “La otra” sorprendió a todos al deshacerse de su cabello largo y mostrarse con un cambio de look más drástico, luciendo su melena corta en un estilo bob.

La y ex reina de belleza fue captada por las cámara del matutino “Sale el sol”, de Imagen Televisión, a la salida de su visita a su esposo, pero a diferencia de otras ocasiones, esta vez no se acercó a los reporteros para brindar declaraciones y únicamente los saludó desde lejos.

Sin embargo, fue inevitable ver el cambio de look en el pelo de la ex actriz, quien dejó atrás su larga melena para presumir un sofisticado bob que apenas le llegaba al hombro, en el mismo tono natural de su cabello, luciéndolo con una banda a manera de diadema para evitar que le cayera sobre el rostro.

En las imágenes, Yadhira Carrillo utiliza unos jeans holgados, una camiseta blanca y una camisa azul desabrochada, además de unos tenis, llevando unos papeles en la mano mientras caminaba, la actriz sí se detuvo unos instantes a saludar a los representantes de los medios de comunicación pero no se acercó para ser entrevistada.

Lo que más llamó la atención fue el nuevo corte de la actriz en su cabello, pues no lo utilizaba en ese estilo desde que realizó la telenovela “El precio de tu amor”, en el 2000, donde interpretó a una villana y tenía un look muy similar al de ahora.

En el matutino “Sale el sol” no sólo se dieron cuenta del cambio de look de la ex actriz, sino también de que ya no da entrevistas a los medios de comunicación como sí solía hacerlo antes, donde normalmente era cuestionada por la situación de su esposo e incluso sobre si tenía intenciones de regresar a la televisión.

Los conductores del programa consideraron que Yadhira Carrillo no quiere hablar con la prensa para evitar ser cuestionada sobre ciertos temas, como su amistad con Inés Gómez Mont, quien actualmente se encuentra prófuga.

