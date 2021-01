Yadhira Carrillo agradece a Dios que Lety Calderón este bien

Luego de que el pasado 21 de enero (2021) Leticia Caldderón anunciara a través de Twitter que había sido de alta del hospital en el que se encontraba tras sufrir complicaciones por el Covid-19, su colega, Yadhira Carrillo, fue cuestionada por la prensa sobre si sabía que la protagonista de Esmeralda recuperándose desde casa.

Fue durante su visita a Juan Collado, en el Reclusorio Norte, que Yadhira Carrillo, fue interceptada por diversos medios de comunicación quienes le preguntaron si sabía cómo se encontraba la ex de su marido, a lo que ella respondió que estaba muy feliz con la noticia dde que su colega ya este en su casa, con sus hijos.

“Si, bendito sea Dios, bendito sea Dios, eso es lo que sé... me da mucho gusto… Nos enteramos porque salió un mensaje ¿verdad?, entonces agradecemos mucho, imagínate esos chiquitos sin su mami... es una bendición que esté bien, gracias a Dios…”, dijo la la famosa durante el encuentro con la prensa.

Pero no fue todo, ya que la actriz de Televisa reveló que Leticia Calderón le pidió ayuda al hijo de Juan Collado cuando comenzó a sentirse mal, por lo que Juan hijo se movilizó rápidamente para llevar a la actriz de Imperio de Mentiras al hospital. Yadhira Carrillo confesó que la actriz llegó morada al hospital y de haber llegado unos minutos más no lo hubiera logrado.

“Yo lo único que sé es que ella le llamó a Juan ‘chiquito’, a Juan hijo, al hijo de Juan, y le dijo que estaba muy mal, que ya no podía respirar que estaba ya morada… es lo que sé… entonces Juan rápidamente se movilizó y encontró cama, encontró hospital, salió a buscar, y sé que así fue como inmediatamente la recibieron, la hospitalizaron y dijo el doctor que si hubiera llegado un poquitito más tarde no lo lograba... llegó morada... si... si llego morada, tengo entendido que su chofer divino se envolvió en plástico y la llevó. Ahí vamos poco a poquito van pasando las cosas buenas…”, compartió la actriz.

Para finalizar la entrevista, Yadhira Carrillo indicó que no tiene miedo contagiarse de coronavirus debido a que cada semana acude a la cárcel a visitar a su esposo, pues para ella, estar cerca de Juan Collado es su tranquilidad.

“Yo no podría no venir a ver a mi esposo, o sea, mi tranquilidad está aquí. Mi tranquilidad de estar viéndolo, estando con él y la tranquilidad de él también. Eso nos hace las cosas mucho más fáciles del corazón, llevaderas... entonces si me toca pues me toco, pero me quedaré muy tranquila de saber que hice lo que mi corazón me dictaba, ¿no?… que era estar aquí pegadita a él y así será hasta el último momento que él se encuentre aquí, estaré donde él esté por supuesto…”, dijo.