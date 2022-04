¿Y el sujetador? éste fue el vestido con el que Demi Rose celebró sus 27

El pasado 27 de marzo, la modelo Demi Rose llegó a sus 27 primaveras y tras su reciente viaje por los Alpes Franceses ubicados en la región de Courchevel, Francia, la británica ha tenido a bien recordar lo que fue aquella noche de su cumpleaños. Pero... ¿Y el sujetador?... éste fue el vestido con el que celebró el haber llegado a un año más.

En su penúltima publicación, se puede ver a Demi Rose luciendo un abrigo color azul marino de terciopelo, combinado con peluche blanco y parece que el emblema del lugar, pero una segunda postal, revela que la británica sólo vistió una minifalda, medias negras y el corsé totalmente transparente que dejó ver sin interrupción alguna, sus enormes encantos.

Demi sólo utilizó un corsé ajustado a su cuerpo, que en su diseño transparente, sólo tiene bordados de pedrería, formando un par de telarañas, cuya línea siguen el cuello y la boca de la manga. Así mismo, sin dejar mucho a la imaginación, la top model se dejó fotografiar de frente en tres postales.

Corsé traslucido y media rota

Pero si eso no fuera poco ante los ojos de sus casi 20 millones de seguidores en Instagram, la fémina más atrevida de Birmingham, Reino Unido, mostró el pequeño incidente que tuvo en su glamoroso pero atrevido outfit, tras dejarse tomar una foto más en uno de los glúteos, pues la media se el enganchó con algo y se le rompió. Y a estas alturas, hasta en sus historias de Instagram ha compartido dicho incidente la modelo.

Demi Rose también utilizó -con todo y medias-, unas sandalias de tacón, sólo de meter, con diseño de peluche, color blanco y no perdió oportunidad de compartir cada detalle de su atuendo con el que desde Francia, estaría celebrando de nuevo sus 27 años.

"My birthday night" (Mi noche de cumpleaños), escribió la famosa modelo en la descripción de su peculiar publicación. Y su amiga Rovy Nisherwood, ha escrito: "The best" (La mejor). La firma de ropa Mai Indumentaria que viste a su colega chilena Daniella Chávez, también reaccionó a las fotos de Demi: "Omg".

"Let it be" (Déjalo ser), "BEST PHOTO!" (¡LA MEJOR FOTO!), "Fine" (Bien), "I need fire extinguisher" (Necesito un extinguidor), "Top profile️!!!" (¡¡¡Perfil superior!!!), "Perfecta", "Wow! its amazing!" (¡Wow!, ¡Es increíble), "Happy birthday" (Feliz cumpleños), o un "Woooaaawwww I love you Demi Rose!" (¡Woooooowww, te amo Demi Rose!), forman parte de más de los 3,660 comentarios que se ha ganado la británica a sus 27 años.

Por otro lado, se puede ver son más de 358 mil, el total de corazones que la británica a recogido a partid e su publicación de Instagram.

