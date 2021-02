Viudo de Jenni Rivera y supuesto amante de Chiquis Rivera saldrá libre

El viudo de Jenni Rivera y supuesto amante de Chiquis Rivera podría salir de prisión el próximo 8 de agosto. El viudo de La Diva de la banda obtendría su libertad en dicho mes, según revela un documento que circula en las redes sociales.

Y aunque nada ha sido confirmado, el documento se espumó a través de las redes sociales en donde se detalla que Esteban Loaiza, quien estuvo casado con la fallecida, Jenni Rivera durante dos años obtendrá su libertad ese día. Recordemos que fue el pasado mes de marzo del 2019 cuando el expelotero fue sentenciado a 3 años de prisión, además de cinco años de libertad condicional y su retorno a México por delitos de narcotráfico y posesión de droga.

El ex jugador de los Dodgers, último esposo de Jenni Rivera, fue arrestado desde el pasado 8 de febrero del 2018 en Imperial Beach, poblado al sur de San Diego, luego de que esté se saltara una señal dde alto y fuera inspeccionado el vehículo en el que circulaba, una camioneta Mercedes-Benz.

Los policías que revisaron el vehículo se percataron que el viudo de la intérprete de Paaloma Negra y supuesto amante de su hijastra, Chiquis Rivera, tenían un comportamiento inusual luego de que descubrieran restos de lo que parecía ser droga.

Los agentes prosiguieron a revisar al sospechoso y encontraron en su camisa un control de un garaje por lo que solicitaron una orden de registro en dicho lugar, encontrando 20 paquetes de cocaína por lo que el ex esposo de Jenni Rivera fue detenido.

Esteban Loaiza y Jenni Rivera vivieron una intensa historia de amor, parecían ser la pareja perfecta por ello en el 2010 decidieron llegar al altar. Dos años más tarde, en el 2012, tras tener una ceremonia de ensueño, su relación acabó en medio de un escándalo tras una supuesta infidelidad de Esteban Loaiza y Chiquis Rivera.

"Qué fue lo que pasó después de 2 años de matrimonio, fue realmente el darte cuenta que las cosas no eran como tú pensabas. Eso fue lo que sucedió. Para una mujer como yo, el darte cuenta de ciertas actividades de algunas personas, son lo suficiente para haber tomado la decisión que yo tomé", respondió en aquel momento La Diva de la Banda durante una entrevista para el programa El Gordo y la Flaca.

En ese momento Jenni Rivera descartó que su matrimonio con Esteban Loaiza había llegado a su fin por alguna infidelidad. "No, fíjate, no hubo peleas, no hubo maltratos (…) El día 21 de septiembre me di cuenta de algunas cosas que por lo menos esta mujer que está sentada frente a ti no lo tolera, no tolero ese tipo de cosas, de acciones y no necesito estar casada con alguien por el qué dirán y no me dio miedo tomar este paso", con estás palabras la cantante descartó el rumor que circulaba de que Chiquis Rivera se había metido con su padrastro.

"Las cosas que se hicieron en mi contra fueron tan graves que yo no las puedo aceptar. La pasé muy mal pero como he salido de otras, salgo de esta. Lloré muchísimo pero tengo días sintiéndome bien", dijo Jenni Rivera en ese momento.