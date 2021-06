Violeta Isfel se convierte en Cruella y le dicen que es la Emma Stone mexicana

Desde el estreno de la película “Cruella”, a la actriz mexicana Violeta Isfel le han llovido comparaciones con la villana de Disney, por lo que decidió convertirse en ella y dejó a sus seguidores impactados, pues realmente su parecido es impresionante y bien podría pasar por la verdadera protagonista.

Conocida en el medio del espectáculo por interpretar a Antonella Rincón en “Atrévete a soñar“ y por darle voz al personaje de Mavis Drácula en la saga de “Hotel Transylvania“, Violeta Isfel quiso acabar con las dudas y dejó que la caracterizaran como Cruella de Vil y el resultado dejó a todos con la boca abierta.

La asombrosa similitud que existe entre la actriz y el personaje hizo que sus seguidores la llamaran la “Emma Stone mexicana“, pues, bajo el maquillaje y la ropa de la villana, es muy parecida a la estrella de Hollywood en la película que recientemente se estrenó en la salas de cine.

Lee también: Gomita en minifalda azul se abre, presume piernas y deja ver algo más

En su cuenta de Instagram, en la que tiene 1.6 millones de seguidores, la actriz y modelo originaria de la Ciudad de México compartió una serie de imágenes y un video de su caracterización, luciendo un singular traje rojo y el cabello pintado en blanco y negro, rasgos que caracterizan a la villana de “101 dálmatas”.

Violeta Isfel posa en diferentes lugares para demostrar lo parecida que es a Emma Stone, pues las dos podrían pasar como hermanas gemelas e incluso algunos de sus fans bromearon con que la mexicana tiene todo para hacerle competencia a la ganadora del Oscar para la secuela de la película.

“Siempre les digo que hay que atrevernos a ser las mujeres que queremos ser, así que hoy quise ser Cruella. Muchas personas que vieron la película me escribieron diciendo ‘eres tú, te pareces, etc’. Estas Fotitos son con mucho amor para ustedes, es un homenaje al gran trabajo de Emma Stone. ¡Me encantó la película! ¿Qué #mujer quieres ser hoy?”, escribió la histrionisa junto con una serie de imágenes.

Posteriormente, compartió un video en el que se observa paso a paso su transformación y da gracias al equipo encargado de la asombrosa caracterización, pues Violeta Isfel dejó de ser ella para convertirse, al menos por unas horas, en uno de los personajes más malvados de Disney.

Lee también: Demi Rose acerca su personalidad a la cámara y hace enloquecer

“OMG! Igualita”, “Te ves muy bien y bella“, “Emma Stone mexicana, idénticas“, “Te quedó increíble el look de Cruella“, “Siempre he pensado que Emma Stone se parece mucho a ti“, “¡Sí, están igualitas!“, “No inventes, sí te pareces un buen“, “Sí se Parecen, bellas las dos”, “Desde que vi el tráiler no dejo de decir que es idéntica a ti, necesitaba este cosplay”, “Emma Stone, ¡aguas!”, “Te pareces montones a Emma Stone”, fueron algunas reacciones que generaron las imágenes compartidas por la actriz.

Violeta Isfel se convirtió en tendencia en redes sociales por esta caracterización y se unió a las famosas que se han inspirado en el personaje de Cruella de Vil para diseñar vestuarios o maquillarse, como lo hizo hace una semanas Geraldine Bazán.