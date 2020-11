Violeta Isfel habla sobre si vio a Eleazar ser agresivo con Danna Paola

Pese a que la actriz y cantante, Danna Paola se ha mantenido muy alejada de la situación que vive Eleazar, su nombre se ha visto envuelto en diversas polémicas, luego de que fuera novia del actor hace un par de años cuando apenas era una adolescente y cuando ambos formaban parte de la telenovela Atrévete a Soñar.

Luego de que saliera a la luz que Eleazar estaba detenido presuntamente por haber golpeado a su novia, Stephanie, el nombre de Danna Paola comenzó a acaparar titulares, pues se volvió a revivir la fuerte pelea que tuvo la actriz de Élite con el actor, cuando ambos salían de un cine en la Ciudad de México.

Fue la revista Tv Notas quien publicó la discusión que tuvieron los actores 20 minutos después de haber ingresado a la sala de cine, donde hubo insultos y jaloneos. En la grabación se escucha decir "pu... de mierda” y ella responde “maricón”. El enfrentamiento habría terminado cuando ambos llegaron al estacionamiento de la plaza. Mientras que Danna trata de irse, Eleazar la jalonea. Finalmente la pareja se abraza y concluye la pelea.

Cabe mencionar que Danna Paola no fue la única actriz que compartió créditos con el actor que formaba parte del elenco de la telenovela La Mexicana y el Güero, pues Violeta Isfel también fue parte de la novela juvenil Atrévete a Soñar. Ante este polémica, la actriz fue entrevistada por el programa Venga la Alegría en donde habló de su experiencia con Eleazar luego de que la Miss Venezuela 1995, Alicia Machado dijera que Eleazar era un patán y malcriado, además de asegurar que si quedaba libre podría matar a una novia.

“Bastante patán y malcriado en Atrévete a Soñar. A este pen&%$# lo sueltan y al año mata a una novia. A este chamaco le toca llevar la bandera de uno, de los flagelos sociales más persistentes de su país, la violencia contra nosotras las mujeres. ¿A ver cómo van a estar las leyes frente al caso?, dijo Alicia, en las redes sociales de Univisión.

Isfel señaló que desconocía cómo Alicia había vivido el tiempo que compartió con Eleazar en la novela, pues ella nunca fue testigo de ningún tipo de violencia por parte del actor. "Yo no sé cómo lo haya vivido Alicia, lo cual es muy respetable, yo nunca vi una reacción agresiva por parte de Eleazar", indicó.

"Nuestra relación siempre fue super profesional. A lo mejor es muy fuerte lo que voy a decir pero Eleazar para mí es un desconocido, estamos hablando de que en once años no supe absolutamente nada de él y previo a 'Atrevete a soñar' y a todo esto nunca fuimos amigos. Nunca fuimos algo más cercano que compañeros laborales entonces no tengo una relación tan cercana con él como para decir 'ay, qué fuerte qué mal', hijole, no, lamento mucho tener que decir esto pero es incluso ajeno para mí", agregó.

Al ser cuestionada sobre si vio algún comportamiento extraño cuando Eleazar y Danna Paola eran novios durante la novela o lo que pensaba del video que se revivió donde se ven a los actores discutir, Isfel prefirió no opinar de la situación y solo reiteró que lo que vivió con Eleazar fue meramente profesional.

"En esa época yo tenía 23, Eleazar 22 y Danna era una niña de 14 y precisamente porque ella era menor de edad y así… lo que yo sabía es que lo hacían a escondidas por eso, porque no querían causar un problema pero eso es lo único que yo sé. Lo único que yo sé es que de pronto estábamos todos en el set esperando y de pronto no aparecía Danna o Eleazar y mágicamente llegaba uno por un lado y el otro por el otro", finalizó.

