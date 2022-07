Video. Vestido traiciona a Paola Rojas y termina enseñando de más

La periodista y conductora de televisión mexicana, Paola Rojas, sufrió un penoso momento luego de que su vestido la traicionara durante su última emisión de su noticiero Al Aire, y ella terminara enseñando de más, así lo dio a conocer a través de sus redes sociales.

Fue a través de sus historias de Instagram que la conductora de Netas Divinas de Unicable compartió un breve video en el que explicó que su vestido le había hecho una mala jugada por lo que enseñó de más y su compañero de audio la conoció un poco más de lo debido. Paola Rojas manifestó que ella se disponía a usar una elegante prenda para la emisión de este 5 de julio, sin embargo, este tuvo un desperfecto que la avergonzó, ya que momentos antes de salir del aire el cierre de la prenda se descompuso.

La periodista agradeció que el vestido la traicionara antes de salir al aire, pues hubiera lamentado mucho enseñar de más estando al aire, aunque aseguró que esta muy avergonzada debido a que su compañero de audio la conoció un poco más. "No saben el susto que pasé en la mañana… Estaba pues ya alistándome para entrar en el avance del programa, cuando hubo una fuga”, expresó la periodista en un primer momento.

Visiblemente apenada, Rojas añadió: “Se fugó mi organismo del vestido… Era un cierre completo así de atrás, que claramente no era de tan alta calidad y se rompió y me salí del vestido”, dijo la famosa. Pero no fue todo, ya que Paola Rojas, presentó al afortunado compañero que la conoció un poco más que el resto.

“Él es nuestro querido compañero de audio, Giovanni, que fue testigo de todo esto y bueno: esta soy yo. Giovanni hoy me conoció un poco más”, dijo entre risas la presentadora de televisión. Finalmente, Paola Rojas manifestó que solo le enseñó de más a su compañero y que siempre esta preparada por si ocurren este tipo de situaciones, por lo que contaba con un vestido extra por lo que rápidamente se cambió para que sus fans pudieran verla en la pantalla.

“Fue incomodísimo, angustiantísimo, pero por fortuna miren que hermosura la opción B que tenía aquí para cualquier emergencia, y la emergencia fue hoy”, finalizó. Cabe mencionar que tras el polémico divorcio que vivió con Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, más conocido como Zague, Paola Rojas se dio una nueva oportunidad en el amor.

Recientemente la famosa fue vista a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México acompañada de un misterioso hombre. “Qué observadora persona eh. Estoy bien, estoy afortunadamente muy bien en todos los aspectos. Creo que en la vida hay que disfrutar cada minuto y hay que vivir plenamente”, reconoció frente a las cámaras de Ventaneando.

