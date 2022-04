Video: Sin pena alguna, fan de Ricardo Arjona se desviste en pleno concierto y el la ignora

Este fin de semana, Ricardo Arjona ofreció un concierto en Texas como parte de su gira Blanco y Negro en Estados Unidos, y como suele suceder en muchos casos hay fanáticos que hacen cualquier cosa para atraer la atención de su artista favorito, tal y como sucedió con el cantante guatemalteco, pues una fan se desvistió en pleno concierto, sin embargo, su esfuerzo fue en vano ya que el artista la ignoró por completo.

El peculiar momento sucedió cuando el cantante interpretaba su emblemático tema 'Desnuda', y sin pena alguna una mujer comenzó a desvertirse, dejando a todo el público atónito al igual que a Ricardo Arjona, pues la joven se encontraba en una de las primeras filas por lo que el cantante la miró muy de cerca.

Pese a que el cantante guatemalteco observó muy de cerca el atrevimiento de su fan, este no paró de cantar. Todo parece indicar que el atrevimiento de la fan fue más que en vano, ya que el intérprete de Fuiste tú la ignoró, ya que no dijo ni una sola palabra en el concierto ni después de que este terminó.

Al final de la canción, las luces se enfocaron en la atrevida mujer, sin embargo, esta prefirió cubrir su rostro apenada por la situación, pues pese a que se desvintió para llamar la atención del cantante, esté la ignoró.

Como era de esperarse, el video rápidamente se viralizó y dividió opiniones en las redes sociales, pues mientras unos usuarios aplaudieron el atrevimiento de la chica, otros la tacharon de ridícula por exponerse.

“Que necesidad de atención”. “Es su cuerpo, así disfruta ella que bueno. ”, “Lo que dejan las drogas. Echar a perder la presentación de un artista de esa manera. Con gente incómoda sin saber qué hacer si reír o vomitar. Por favor. Él cómo artista debió pedir respeto para él y los demás.”. “Y si lo convertimos en #Challenge ??? Cómo lo llamaríamos? Ay, Dios”. “Bueno todos somos distintos y cada quien se expresa como quiere, mientras no perjudique a otro y bueno si eres muy puritano y estás al lado quizás no la pases también pero veo que a mucha gente ni le importo”. “Se está gozando la canción al máximo Good for her”, son algunos de los comentarios que circulan en las redes sociales.

