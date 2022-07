Video: Músico llora al saber que tocará en la boda de su ex

Un joven músico llamado Brian Rodríguez, se llevó una triste experiencia al darse cuenta que el evento en el que tocaría era la boda de su ex, por lo que este amargo momento lo hizo llorar ; el video ya cuenta con miles de reproducciones en TikTok.

Y aunque la mayoría de los videos en TikTok llevan un toque gracioso, con humor o de amor, en esta ocasión fue diferente ya que está grabación estuvo llena pero de lágrimas, ya que un joven músico no aguantó las lágrimas tras percatarse que en la fiesta en la que se encontraba era la boda de su ex.

En el video se puede observar al joven muy triste y limpiando sus lágrimas al ver a la mujer que alguna vez fue su novia y amiga, se había casado con otro hombre. Sin embargo, la cara del joven cambia cuando una persona que supuestamente es su ex suegro se acerca a él y le regala una bebida.

La historia es de este joven músico, se viralizó rápidamente y como era de esperarse los usuarios de las redes sociales no tardaron en reaccionar. Los internautas no dudaron en enviarle mensajes de apoyo y en su mayoría los usuarios destacaron que debió de haber sido un buen yerno para que su ex suegro lo siguiera apreciando.

“Lo bueno es que aún te quiere tu ex suegro”; “Señal que fuiste buena pareja para que los papás sigan siendo amables contigo”; “Creo que a la novia no le irá bien, el ex le llora”, " Si tus suegros te atienden, fue porque algo bueno vieron en ti", "Eso es lo importante que el ex suegro te recuerde, tu ganaste", son algunos de los comentarios en la publicación.

Cabe mencionar que algunos usuarios aseguraron que el video es actuado, mientras que otros pidieron segunda parte para saber cómo reaccionó la novia ante este drámatico momento que se viralizó.

