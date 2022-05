Como muchos ya saben, tras su debut en TikTok, Victoria Ruffo se ha convertido en toda una sensación en dicha plataforma e incluso recientemente la estrella de telenovelas volvió a causar un alboroto tras aparecer nuevamente bailando con su hijo José Eduardo Derbez.

Fue a través de la cuenta de TikTok de José Eduardo Derbez lanzó un reto para todos aquellos que creen que superan a su madre Victoria Ruffo y él en el baile, y para muestra de ello, el hijo de Eugenio Derbez y la protagonista de La Madrastra sacaron algunos de sus mejores pasos.

Las estrellas de televisión reconocieron que no son los mejores bailarines, sin embargo, quieren premiar a la pareja (madre e hij@) con un celular; el regalo especial para éste Día de las Madres. Las tres mejores parejas que superen el bailen de los famosos serán los ganadores de un teléfono GalaxyS22.

"Si ustedes creen que pueden bailar mejor que mi ama y que yo, que está muy fácil, bueno pues demuéstrenlo, es un reto, los tres que lo hagan mejor les vamos a regalar un GalaxyS22,así que participen", expresó el protagonista de la serie Mi Tío después de deleitar a sus más de cinco millones de seguidores en TikTok.

El desafío consiste en subir un video bailando con mamá y debes de mencionar a la empresa multinacional electrónica y de tecnologías. "Sube un video bailando con tu mamá, mencióname a mi y a @samsungmexico. El 11 de mayo anuncio ganadores en comments", escribió en el primer comentario el también conductor de Miembros al Aire.

Como era de esperarte el desafío generó toda una revolución en TikTok, pues más allá de mostrarse interesados por el premio que obtendrán si ganan el reto, los seguidores del actor quedaron encantados con el video y le pidieron compartir más videos bailando junto a su madre.

"Lo de tu mamá es llorar ,,,no bailarm la adoro", " Chiquillo yo no quiero el Galaxy yo quiero seguir viéndolos juntos !", "Wooow!!! les quedó espectacular", "Me encanta verlos ! Yo tampoco quiero el teléfono mejor más videos de mamá e hijo", "yo quiero seguir divirtiendome con ud ..m alegran el día", son algunos comentarios en la publicación.

A pocas horas del TikTok, este ya lleva más de 2 millones de reproducciones, más de 180 mil corazones y casi cinco mil comentarios.

No es la primera vez que José Eduardo y Victoria Ruffo causan furor en la plataforma por su peculiar forma de bailar, pues ya en otras ocasiones habían aparecido juntos e incluso en una ocasión la protagonista de Corona de Lágrimas 2 bromeó con sus seguidores al decir que le estaba dando unas clases al hijo de Eugenio Derbez.

