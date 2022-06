Victoria Ruffo por fin agarra el ritmo y baila igual que Shakira

La queen de las telenovelas, Victoria Ruffo, sigue siendo toda una sensación en redes sociales, pues ahora la protagonista de la telenovela Corona de Lágrimas demostró que ya agarró el ritmo con el baile, pues ahora sorprendió al bailar al lado de Mane de la Parra el más reciente éxito de Shakira, Te felicito.

Fue a través de la cuenta de TikTok de Mane de la Parra que Victoria Ruffo volvió a causar furor al acompañar al actor a hacer parte de la coreografía del tema de la cantante colombiana. En el video se ve a la reina de las telenovelas seguir los pasos robóticos del baile de Shakira junto a Mane, obviamente la actriz le dio su toque especial.

En el video Victoria Ruffo parece un poco confundida pero demostrando que se esfuerza en cada baile para agarrar el ritmo y que para ella no hay imposibles por eso se unió a la tendencia y bailó igual que Shakira para consentir a sus millones de seguidores de las redes sociales.

"Agárrate @Shakira que ya estamos con todo mi mamá @Victoria Ruffo y yo !! #tefelicito #nachitoycuquita #victoriaruffo #telenovelas #coronadelagrimas", escribió Mane de la Parra junto al video que ya supera el millón de reproducciones en TikTok y que ya acumuló cientos de comentarios, donde los usuarios han llenado de halagos a los actores, especialmente a Victoria Ruffo.

"Te adoro mi viky hermosa, eres la mejor mi Queen", "jajaja pilas Shakira te salió competencia", "Woww amé como bailaron jejejej la neta", "No por presumir pero yo bailo igualito a Vicky", "Tiembla Shakira", "Llegaron los mejores, son la dupla perfecta", "Shakira te salió competencia", "Por fin agarró el ritmo, baila igualita a Shakira jajaaja", son algunos de los comentarios en la caja de comentarios de la publicación de Mane de la Parra.

Victoria Ruffo no sólo ha recibido cientos de halagos por los divertidos videos que hace en Tiktok con los que logra millones de reproducciones, si no que también ha sido objeto de burlas supuestamente por no tener ritmo, sin embargo, la ex esposa de Eugenio Derbez ha dejado claro que ella los hace para divertirse, tal y como lo hizo al unirse a la tendencia del baile robótico de la canción Te Felicito de Shakira.

Cabe mencionar que la protagonista de Corona de Lágrimas es toda una sensación en TikTok y muestra de ello es el alcance que tienen sus videos en los que cada vez más muestra su mejoría en el baile, pues tal parece que por fin ya esta agarrando el ritmo e incluso se dice que podría quitarle el trono a Erika Buenfil, quien actualmente es considerada la reina de TikTok.

