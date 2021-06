Vestida de blanco, Demi Rose exhibe sus duraznos; le piden matrimonio

No es la primera vez que la modelo británica Demi Rose exhibe sus 'duraznos' y cuerpo de diosa; sin embargo, esta vez provocó que alguien le ¡pidiera matrimonio!... Pues la top model de 26 años utilizó su belleza esta vez para rendirle tributo a la madre Tierra y no se esperó tal propuesta.

El momento fue perfecto, ya que Demi Rose eligió un vestido blanco semi transparente, pero largo, lo que vendría muy bien para un futura boda. Pero no es el caso, pues la también DJ, sólo quería reconocer que el planeta Tierra es lo que todos los seres humanos tienen en común.

Fue durante la mañana de este jueves, que la londinense publicó una tercia de postales en con las que por supuesto, no desaprovechó la oportunidad de mostrar ese par de encantos que tiene en la parte trasera de su cuerpo y por los que se ha convertido en toda una celebridad de las redes sociales.

"The earth is what we all have in common @prettylittlething" (La tierra es lo que todos tenemos en común @prettylittlething), escribio Demi Rose, luego de lucir espectacular figura luciendo un mini bikini blanco debajo del vestido.

Dos postales de espaldas y una en posición de tres cuartos, capturadas en Ibiza, España (The Magic Island), fueron perfectas para que Demi Rose pudiera volver a atrapar miradas y generar los comentarios más reveladores de algunos de sus más de 16.6 millones de seguidores a través de Instagram, quienes acostumbran dejarle en inspirdor mensaje.

Sin embargo, muchos aprovechan la plataforma para expresar lo que desean que no tiene nada que ver con lo que la modelo publica, pero saben que Demi Rose es una celebridad de las redes sociales más vistas en el mundo; aunque hay otros que sí se centran en sus publicaciones: "It just makes him more defiant", (Solo lo hace más desafiante).

"Rica Rica Rica #enterarica", "Hey, will u marry me" (Oye, ¿quieres casarte conmigo?), "Belleza, Nice baby" (Linda bebe), "A beautiful Earth @joe_gildea" (Una tierra hermosa @joe_gildea), "Chiquita bebé hermosisima y bellísima bombón", "Para correr la ktm por ese camino, qué tú crees?".

Y aunque no es el primer fan que le propone matrimonio, esta vez fue perfecta por el vestido blanco y los elementos de la naturaleza que le gustan tanto a Demi Rose como para celebrar un evento de esa talla. Al momento, se pueden ver 198,642 reacciones, entre las que destacan la de Dany Desantos, el fotógrafo de cabecera de Rose, quien se lleva la mejor parte de cada postal, pues él las captura. También se pueden leer 2,235 mensajes.