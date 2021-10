Verónica Toussaint, conductora de Qué Chulada, revela en vivo que tiene cáncer de mama

El mes de octubre en el que se normalmente se concientiza a las mujeres para que se autoexploren y descubrir o descartar alguna alteración, ha llegado y con éste, una noticia que ha estremecido a los medios y público en general. Pues la conductora Verónica Toussaint abrió su corazón y con tal madurez, contó en vivo que ha sido detectada con cáncer de mama.

Fue durante la emisión del programa "Qué Chulada" de Imagen TV del pasado jueves 7 de octubre, que la también actriz, hizo un importante anuncio que ha venido a cambiar su vida y la percepción que tiene ahora. Como conductora del show, Verónica Toussaint dijo:

"Chicos y chicas, llega el mes de octubre, el mes rosa, el mes que promueve la prevención del cáncer de mama. Nos recuerdan que hay que explorarnos, que hay que hacernos la mastografía, que tenemos que ir al doctor y que debemos checarnos".

Por otro lado, Verónica Toussaint de 45 años señaló: "Pero nadie... nadie te prepara cuando tienes cáncer. Esta vez me tocó a mí. Hace un mes, me detectaron cáncer de mama y hoy decido compartirlo aquí con ustedes, en este foro con 'mis Chuladas'...".

La carismática presentadora de tv, contó lo que ha significado para ella enterarse de que padece la enfermedad que a muchas les causa serios trastornos en su vida, aunque dijo que no hay porqué sentirse víctimas, sino agarrar el toro por los cuernos y con toda la tranquilidad, afrontar la situación, pues entre más autoexploración haya, más rápido se puede descubrir cualquier alteración del organismo y hay más esperanzas de vida.

"Es un proceso muy intenso para mí, y sobre todo para los que me rodean y me quieren cerquita. Pero confío en la ciencia y confío en los tratamientos que desde hace una semana ya me estoy haciendo, pues para que este período pase pronto y de la mejor manera", explicó la guapa conductora.

"Desde mi trinchera les digo por favor, revísense cada mes, vayan al doctor. Esto no solo es una campaña de salud, es una realidad, y mucho más común de lo que imaginamos".

Entre tanto, Toussaint busca prevenir a la población de México y el mundo y acrecentar la cultura de autoexploración del cuerpo ante cualquier signo o molestia que se presente, pues las visitar al médico son muy importantes ya que pueden salvar vidas:

"El porcentaje de personas que se hacen mastografías, lamentablemente es muy bajito y la detección oportuna puede salvar vidas. A título personal estaré aquí todos los días, con el apoyo de Imagen Televisión, de mis compañeras y de todos mis compañeros que hacen este programa; ha hecho que este proceso sea más luminoso".

Verónica se apoyó en Imagen TV -su casa desde hace algunos años- y en sus compañeros del foro del show, pues dijo que en conjunto, le dan la fuerza que necesita para salir adelante:

"Así que, ha sido muy difícil dar esta noticia aquí en vivo, de compañeros que tampoco sabían la noticia; pero sepan que lo que estoy pasando, lo quiero compartir para que no les pase a ustedes y que esto tiene solución si lo detectamos".

La conductora se valió de las herramientas más aceptadas por el público en general, a través de los medios electrónicos y redes sociales, con el fin de que no pasen desapercibido el importante mensaje para cuidar la salud:

"Por eso el hashtag del canal el día de hoy es #TócateParaQueNoTeToque. Gracias a todos por darme esta energía y esta luz que estoy necesitando... gracias.

En tanto, ahora que Verónica se ha convertido en una mujer que padece la enfermedad, ha utilizado su conocimiento para informar y hacer conscientes a hombres y mujeres que el cáncer es un padecimiento de la salud que no discrimina, pues advierte que 8 de cada 10 mujeres están propensas a padecer cáncer de mama.

Pues la simpática conductora ha dicho que hoy por hoy, está más sana que nunca, en el sentido de que se alimenta mejor y está más al pendiente de su salud luego de conocer su padecimiento. Por otro lado, percibe la vida de diferente manera y se ha hecho mucho más empática con las personas que están pasando por la misma enfermedad.

