Vanessa Guzmán y su look casual con el que resalta sus curvas

Vestida completamente de negro, Vanessa Guzmán resaltó sus curvas de una manera muy sofisticada, mientras comenzaba los festejos por el “Día de las madres” y presumía los primeros regalos que recibió por esta fecha tan conmemorativa.

La ex reina de belleza, quien es conocida por su amplia trayectoria en televisión, lució el espectacular cuerpazo que tiene con un look casual y cómodo que remarcó su perfecta figura y resaltó su cinturita, producto de sus intensos entrenamientos en el gimnasio.

Vanessa Guzmán se enfundó en un outfit todo en negro y dejó ver que su esfuerzo con el ejercicio ha dado muy buenos frutos, pues aunque muchos todavía la critican su transformación, lo cierto es que se ve impresionante y tiene unas curvas de infarto a sus 45 años.

En sus historias de Instagram, donde la guapa protagonista de “Soltero con hijas” cuenta con 528 mil seguidores, compartió una imagen en la que sale con un look muy casual, con un traje negro compuesto por un ceñido pantalón que delineaba sus torneadas piernas y su retaguardia de una manera muy sensual.

En la parte de arriba, la actriz utilizó una blusa estilo deportiva de manga larga y cuello redondo, muy pegadita al cuerpo y la hacía ver estilizada. Para darle un toque de brillo, Vanessa Guzmán utilizó una cadena con dije que contrastaba con su look, además de una gorra y unos tenis negros de suela dura.

Vanessa Guzmán resaltó sus curvas con un outfit negro con el que lució espectacular. Foto Instagram Vanessa Guzmán

La villana de “Infames” aprovechó para presumir los primeros presentes que recibió por el “Día de las madres” pues hay que recordar que tiene dos hijos, aunque ella es una de las mamás más jóvenes y bellas del medio del espectáculo en México.

La originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, atribuye su excelente estado físico al ejercicio y a su estilo de vida saludable, además, es una de las máximas exponentes del mundo del fitness y ha concursado ya en algunos certámenes exponiendo su transformación.

Vanessa Guzmán ha recibido muchas críticas e incluso la han comparado con un hombre por su desarrollada musculatura, sin embargo, ella se siente cómoda por cómo ha trabajado con su cuerpo y su transformación es un proceso que le ha llevado varios años y mucha disciplina, pues no se logra estar así de la noche a la mañana.

La actriz no se ha quedado callada y aseguró a sus “haters” que no se preocuparan pues su intención no era aumentar más su masa muscular sino mantenerse como luce ahora dado que su prioridad es continuar con su carrera de actriz y conoce los cánones que debe cumplir para seguir siendo llamada.