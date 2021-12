Vanessa Guzmán saca la casta y muestra sus músculos y cinturita

Que "parece hombre", es lo menos que le han dicho a la actriz y ahora fisicoculturista Vanessa Guzmán tras mostrar su marcada anatomía en diferentes momentos; no obstante, a la famosa oriunda de Chihuahua (México) no le importa escuchar a los haters y este lunes sacó la casta y presumió un vez más sus músculos y cinturita mientras modela un micro bikini.

A través de su cuenta de Instagram, Vanessa Guzmán, se olvidó de las habladurías y orgullosa de su figura, modeló un bikini que le ha regalado uno de sus seguidores de su perfil; incluso, sugirió el sitio donde pueden adquirirlos, aunque a decir verdad, muy pocas lucirían igual o mejor que la actriz de "Soltero con Hijas" (2019-2020).

Y aunque a muchos, les pudo alegrar la vista y hacerles el día y hasta la semana completa, Vanessa Guzmán no reparó en mostrar una vez más su tremenda figura, resultado del ejercicio que practica la famosa de 45 años.

"FELIZ LUNES!! Con mi bikini, que me envió @angelcompetitionbikinis especial para mis sesiones de posing, un factor fundamental para mis competencias! Puedes conseguir el tuyo utilizando mi logo en ACBIKINIS.COM!!! ESTÁN DIVINOS", escribió la también ex Nuestra Belleza México 2021.

Que dicho sea de paso, de tener una exquisita figura delineada desde antes de que compitiera por la corona nacional hace 26 años, ahora ha transformado su cuerpo a base de puro ejercicio que la han puesto del otro lado del plano, pues con ese cuerpo que ahora posee, ha sido la envidia de más de un@.

Y aunque advirtió que la publicación se debió a que es una alerta patrocinada, también escribió a sus seguidores, quienes hablan Inglés, para que no perdieran la oportunidad de adquirirlos:

"HAPPY MONDAY!! With my bikini , who sent me @angelcompetitionbikinis special for my posing sessions, a fundamental factor for my competitions! You can get yours using my logo at ACBIKINIS.COM!!! THEY ARE DIVINE".

Por otro lado, algunos famosos se pronunciaron al ver el cuerpo de Vanessa Guzmán; por su parte la actriz Laura Vignatti, expresó: "Cuerpatzoooo amiga! Madre de Dios!", mientras que Sharis Cid y Jonathan Ordoñez, enviaron aplausos y solo buena vibra.

Diego Di Marco también destacó: "Diosaaaaaa amazonas! Cada día mejor. Esas piernas... wowwww! mucho trabajo ahí". Al momento, Vanessa Guzmán hecho reaccionar a más de 33 mil seguidores y se pueden leer 400 mensajes.

